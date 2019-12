Die Clowns Red und Blue aus Lettland sowie Miss Polina, die Handstand-Äqulibristik zeigt, gaben am Montag in der SÜDKURIER- und Alb-Bote-Geschäftsstelle einen Vorgeschmack auf das Gastspiel des Weihnachtszirkus, der zum neunten Mal in Waldshut-Tiengen gastiert.