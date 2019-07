von Alfred Scheuble

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt der Volksmund und das bestätigte jetzt auch die jüngste Hauptversammlung des Sportvereins Gurtweil. Unter der Regie des Vorsitzenden Dietmar Nagl wurden die vorgesehenen Neuwahlen einstimmig um fünf Monate verschoben.

Etwas mehr als 41 der deutlich über 300 Mitglieder des SV Gurtweil waren im Vereinsheim versammelt und konnten zunächst gelassen den vielen Tätigkeitsberichten folgen. Im Mittelpunkt der Berichte stand der Erfolg der ersten Mannschaft, die nach 20 Spielen (18 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden) mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 100:12 Toren wieder den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft hat.

Dietmar Nagl bliebt bis November Vorsitzender. | Bild: Alfred Scheuble

Spannend und schwierig wurde es aber dann, als die Neuwahlen anstanden. Nachdem der Vorsitzende seinen bereits vor einem Jahr angesagten Rücktritt ankündigte, herrschte betroffene Stille. Und auch Wahlleiter Bürgermeister Joachim Baumert konnte trotz mahnender und werbender Worte den Versammelten keine Vorschläge für die Nachfolge des SVG-Vorsitzenden entlocken.

Die Wahl wird verschoben

Nach einer kurzen Unterbrechung einigten sich die Mitglieder mit dem Vorstand einstimmig darauf, die aussichtslose Wahl zu verschieben. Dietmar Nagl sagte mit Rückhalt seiner Vorstandskollegen: „Wir dürfen den Verein jetzt nicht im Stich lassen, wir sind bereit, bis Anfang November den Verein weiterzuführen.“ Und außerdem wird der Sportverein Gurtweil 1949 noch in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern. Erleichtert und dennoch mit gebremster Freude beendete der Verein seine Versammlung noch zeitig vor Mitternacht.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Finanzlage des Vereins als solide bewertet werden kann, dass ein guter Gemeinschaftsgeist vorherrscht und dass die SVGler neben dem Fußballspiel jährlich auch mit vielen festlichen Aktionen in der Dorfgemeinschaft präsent sind. Schließlich freuten sich die Versammelten noch mit Oktay Cetin über dessen Ehrung. Cetin kam mit neun Jahren zum SVG und ist einer der wenigen, so der Vorsitzende, der den Verein von klein an über 26 Jahre bis jetzt in allen Mannschaften durchlaufen hat. Nagl: „Du bist ein SVGler und ich hoffe, du bleibst einer!“

Oktay Cetin wurde für seine Verdienste geehrt. | Bild: Alfred Scheuble