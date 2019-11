Die Entscheidung, wie ein barrierefreier Zugang zum Rathaus Tiengen realisiert werden soll, ist vertagt. Gleichwohl diskutierte der Gemeinderat am Montagabend vor vollen Zuschauerrängen über die beiden Haupt-Alternativen. Ob es die von der Verwaltung favorisierte Rampenlösung oder doch die von Tiengener Bürgern bevorzugte Aufzuglösung gebaut wird, fällt deshalb erst in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats.

Gleich zu Beginn der Sitzung im katholischen Gemeindehaus in Waldshut hatte Oberbürgermeister Philipp Frank vorgeschlagen, den Tagesordnungspunkt abzusetzen, da die Vorlage noch einmal überarbeitet werden soll. Dies hatte er zur Mittagszeit bereits den Stadträten und der Aktionsgemeinschaft Tiengen mitgeteilt.

Mit einer Rampe könnte das Rathaus in Tiengen barrierefrei werden. Die Alternative wäre ein Aufzug im rückwärtigen Bereich. | Bild: Hochbauamt Waldshut-Tiengen

Diesem Wunsch folgte umgehend ein Antrag von Adelheid Kummle (Freie Wähler), sich die Alternativen gleichwohl von Hochbauamtsleiter Lorenz Wehrle erläutern zu lassen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Zuschauerbereich wegen des großen Interesses um zwei Stuhlreihen erweitert werden musste. Mit knapper Mehrheit folgte das Gremium dem Kummle-Antrag.

Bürgermeister Joachim Baumert und Lorenz Wehrle erläuterten dann aus dem Stegreif die Alternativen, mit denen auch Rollstuhlfahrer und Bürger mit Kinderwagen oder Rollatoren das Verwaltungsgebäude an der Hauptstraße in Tiengener barrierefrei erreichen könnten. Die von Tiengener Bürgern teils scharf kritisierte Rampen-Lösung böte den Vorteil, so Wehrle, dass alle Bürger – mit oder ohne Beinträchtigung, das Bürgerbüro und weitere Ämter im Rathaus durch den Haupteingang betreten könnten. So wie es das Bundesteilhabegesetz vorsehe.

Diese zwei Varianten stehen zur Auswahl Rampen-Lösung Mit einer dem Gebäude vorgelagerten Rampe würden alle Besucher das Bürgerbüro im Rathaus durch den Haupteingang erreichen. Die Verwaltung rechnet hierfür mit Kosten in Höhe von 150.000 Euro. Hinzu kämen noch etwa 40.000 Euro für einen Innenaufzug vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss, um den dortigen Sitzungssaal erreichbar zu machen. Da die Pflasterung der Hauptstraße ohnehin saniert werden soll, könnten 12.000 Euro eingespart werden. Gesamtkosten: 180.000 Euro. Aufzug-Lösung Ein Aufzug könnte laut Bauverwaltung nur im rückwärtigen Bereich des Rathauses, also zur Weihergasse hin installiert werden. Entweder als Außenaufzug oder im Inneren des Hauses. In beiden Fällen würden von dort aus lediglich das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss angesteuert. Das Dachgeschoss wäre, ebenso wie bei der Rampen-Variante auch in Zukunft nur über eine Treppe erreichbar. Vor allem, weil es dort gleich mehrere Niveauunterschiede zwischen den Büros gibt. Gesamtkosten: 340.000 Euro.

CDU-Sprecher Philipp Studinger betonte, wie die anderen Redner auch, die Wichtigkeit der Barrierefreiheit und forderte, die überarbeitete Vorlage rechtzeitig vor der nächsten Sitzung im Internet zu veröffentlichen.

Zentral-Rathaus im Kaitle

Harald Würtenberger, Sprecher der Freien Wähler, geht die Diskussion um die Barrierefreiheit nicht weit genug. Er kündigte für die nächste Sitzung einen Antrag für eine Machbarkeitsstudie an. Damit soll die Möglichkeit eines zentralen Verwaltungsgebäudes für Stadtverwaltung und Stadtwerke im Gewerbegebiet Kaitle geprüft werden. Denn alle Bestandsgebäude entsprächen nicht mehr den geforderten Standards. Ein Zentral-Rathaus sollte um ein Bürgerbüro in den Innenstädten ergänzt werden.