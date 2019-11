Staubwolken steigen von der Auffahrt auf die Kolpingbrücke beim Waldshuter Bahnhof in den trüben Herbsthimmel auf. Maschinenlärm übertönt die Verkehrsgeräusche der Fahrzeuge, die auf den Rampen und der halbseitig gesperrten B 34 unterwegs sind. Hinter einem mit blauen und grauen Planen verkleideten Zaun sind Bauarbeiter derzeit beschäftigt, die Rampen der Kolpingbrücke zu sanieren.

„Der Beton der Stützwände und die Unterseite des ‚Tunneldeckels‘ sind durch den Jahrzehnte langen Eintrag von Salzwasser geschädigt, und Teile der Bewehrung sind durch Korrosion angegriffen“, erklärt Dieter Bollinger, leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Freiburg, den Grund für die Baumaßnahme. Die Arbeiten sollen nach derzeitigem Stand bis zum April 2020 andauern.

Waldshut Seit einem Jahr wird die Kolpingbrücke saniert. Eine Chronologie der Baustelle und ihre Auswirkungen auf den Verkehr Das könnte Sie auch interessieren

Anfang September wurden nach mehr als einem Jahr Bauzeit die Arbeiten an der Kolpingbrücke im Auftrag der Stadt Waldshut-Tiengen abgeschlossen. Seitdem ist die Brücke wieder in beiden Richtungen befahrbar. Dem schloss sich die Sanierung der Zu- und Abfahrtsrampen zur Brücke an, für die das Regierungspräsidium verantwortlich ist. Dafür „werden die schadhaften Betonbereiche abgetragen, die korrodierten Teile der Bewehrung ersetzt und die Wand wieder mit Spritzbeton geschlossen“, erläutert Bollinger das Vorgehen.

Blick von der Poststraße auf die Rampe der Kolpingbrücke. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis April 2020 andauern. | Bild: Juliane Schlichter

Mittlerweile abgeschlossen seien die Arbeiten am Brückenbauwerk über die Bahnlinie. Über den Bahngleisen wurden in mehreren Nachtschichten die Beschichtung an der Unterseite der Brücke aufgebracht. Ebenfalls beendet sind die Arbeiten an den Fahrbahnen der Rampen.

„Da die Spritzbetonarbeiten und die Beschichtungsarbeiten witterungsabhängig sind, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden.“ Dieter Bollinger, Regierungspräsidium Freiburg

Bild: Juliane Schlichter

Die aktuellen Arbeiten werden laut derzeitigem Stand bis April 2020 andauern und liegen laut Dieter Bollinger im Zeitplan. Dennoch könnte es zu Verzögerungen kommen: „Da die Spritzbetonarbeiten und die Beschichtungsarbeiten witterungsabhängig – insbesondere temperaturabhängig – sind, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden“, sagt der leitende Baudirektor.

Waldshut-Tiengen Schon wieder Stau in Waldshut? Mit diesen sieben Tipps können Sie dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt Das könnte Sie auch interessieren

Fragen zur Sanierung und zum Verkehr

1. Wie werden die Rampen der Kolpingbrücke saniert? Der schadhafte Beton werde mit einem Wasserstrahlroboter entfernt, wie Dieter Bollinger vom Regierungspräsidium Freiburg auf Nachfrage mitteilt. „Der Spritzbeton wird lagenweise aufgetragen, wobei die Körnung und damit die Feinheit der Oberflächenstruktur je Lage abnimmt“, so der Baudirektor. Im oberen Teil der Stützwände werde flächig nur die vorhandene Beschichtung abgetragen und an Schadstellen ausgetauscht beziehungsweise ergänzt. Risse im Beton werden mit Spezialharzen verpresst und verschlossen. „Nach erfolgter Instandsetzung des Betons wird die Oberfläche beschichtet und die von der Stadt vorgesehene Gestaltung angebracht“, sagt Bollinger. Diese sieht unter anderem ein überlebensgroßes Porträt des katholischen Priesters Adolph Kolping vor. 2. Bleibt die aktuelle Verkehrsführung bis zum Ende der Sanierung bestehen? Ja, Fahrzeugführer aus Richtung Dogern werden weiterhin über die südlichen Rampen der Kolpingbrücke umgeleitet, sagt Jürgen Wiener, Leiter der Waldshut-Tiengener Ortspolizeibehörde, auf Nachfrage dieser Zeitung. Fahrzeuge aus Richtung Tiengen können auf der Bundesstraße 34 bleiben, die derzeit einspurig befahrbar ist. Vor Abschluss der Sanierung erfolgt allerdings ein Spurwechsel, kündigt Wiener an: „Voraussichtlich wird dies im Januar sein.“ 3. Wieso staute sich zuletzt der Verkehr auf der B 34 Richtung Tiengen so stark? Fehlerhafte Kameras an den Ampelanlagen an den Einmündungen von der Badener Straße (Abzweigung zur Schmittenau) und der Bismarckstraße zur B 34 führten teilweise zu starken Rückstaus. Die Fehler wurden behoben und die Schaltung optimiert. „Die hieraus entstandenen längeren Grünphasen tragen zu einem wesentlich besseren Verkehrsfluss der B 34 durch Waldshut bei“, teilt Jürgen Wiener mit.

Die Sanierung der Rampen hat sich durch wiederholte Verzögerungen bei der Fertigstellung an der Kolpingbrücke nach hinten verschoben. Baubeginn an der Brücke war im August 2018, das Ende war ursprünglich für das Jahresende 2018 vorgesehen. Weil die Schäden weitaus größer waren als angenommen, konnten diese Arbeiten erst im September 2019 beendet werden.

Sehen und hören Sie im Video Eindrücke von der Baustelle

Video: Juliane Schlichter