vor 1 Stunde Roland Gerard Waldshut-Tiengen Protest gegen Neustart des Reaktor-Veteranen von Beznau

Nach drei Jahren Zwangspause ist Block 1 des Schweizer Atomkraftwerks Beznau bei Waldshut wieder in Betrieb. Die Atomaufsicht sieht in den Materialfehlern am Reaktorbehälter keine Gefahr. Protest kommt aus Umweltverbänden und Politik.