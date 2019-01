Tiengen Die Tiengener Schullandschaft steht vor großen Veränderungen

Da die Werkrealschule an der "Schule am Hochrhein" bald in Lauchringen organisiert sein wird, ist eine Neustrukturierung der Grundschulen in Tiengen notwendig. Drei Lösungsvorschläge stehen dabei im Raum. Bei einer Infoveranstaltung in der Tiengener Stadthalle wurden die von einer Arbeitsgruppe erstellten Konzepte vorgestellt.