von Alfred Scheuble

Einen Traum hat sich die Sängerschar des Männerchores Gurtweil mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Hentzel erfüllt. Vier Tage lang weilten die Chormitglieder gemeinsam mit ihren Frauen mitten in Rom. Vor allem zwei Ereignisse prägten die „unvergessliche Rom-Reise“, sagte ein Sängerkamerad lobend nach der Rückkehr in Gurtweil. Zum ersten sei es die musikalische Mitgestaltung der Heiligen Messe im Vatikan mit dem Kurien-Erzbischof Georg Gänswein gewesen. Der zweite Höhepunkt war der Besuch im Mutterhaus der Salvatorianer direkt am Petersplatz.

Der Vorsitzende Gerhard Hentzel übergibt Kurien-Erzbischof Georg Gänswein im Vatikan ein Geschenk. Im Hintergrund die Sänger, links die Chorleiterin Birgit Rogg.

Eine kleine Enttäuschung mussten die Rom-Reisenden dennoch hinnehmen, denn die vorgesehene Generalaudienz musste ausfallen, weil Papst Franziskus zeitgleich auf einer Reise in Südost-Afrika unterwegs war. Dennoch sagte ein Chormitglied über den Aufenthalt in Rom: „Es war einfach super.“

Die Rom-Reisenden waren in einem zentral gelegenen Hotel (zehn Gehminuten zum Petersplatz) untergebracht, wurden abends gastronomisch verwöhnt, mussten aber bei den drei Stadtführungen einige Kilometer zurücklegen. Den Auftakt des Rombesuches bildete am ersten Vormittag eine zweistündige Stadtrundfahrt, um so einen ersten Eindruck von der Hauptstadt Italiens zu erhalten. Nachmittags wurden die Gurtweiler von einer deutschstämmigen Stadtführerin zum Piazza Navona, zum Pantheon, zum Trevibrunnen und zur Spanischen Treppe geführt. Im Pantheon, ein zur Kirche umgeweihtes antikes Bauwerk, sang der Männerchor ein Lied, das die vielen Besucher aufhorchen ließ.

Bildtext 4 -am Kolosseum-Der Männerchor Gurtweil besuchte während seiner viertägigen Romreise auch das Kolosseum, das größte Amphitheater der römischen Antike. Foto ASG

Anderntags war der Besuch im Vatikan angesagt. Nach der Heiligen Messe in der Kirche Santa Maria della Pietá auf dem Campus Teutonico besuchten die Reisegruppe die Vatikanischen Museen, die Sixtinische Kapelle und den Petersdom. „Das antike Rom„ mit dem Foro Romano, dem Kapitol und dem Kolosseum stand am nächsten Tag auf dem Reiseprogramm. Und schließlich bildete der nachmittägliche Besuch bei den Salvatorianern im „Casa Generalizia“ am Petersplatz.

Nach der Führung durch den Palast und einem kurzen Gespräch mit dem Generaloberen Pater Milton Zonta aus Brasilien sang der Chor in der hausinternen Kapelle am Grab von Pater Jordan, dem Gurtweiler Ordensgründer der Salvatorianer, ein Lied. Schließlich fühlten sich die Rom-Reisenden dem Himmel nahe, denn auf der Dachterrasse der Ordenszentrale staunten die Gurtweiler über den herrlichen Panoramablick über Rom.

