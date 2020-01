Damit Kinder und Eltern frühzeitig planen können, haben Amtsleiterin Silke Padova und ihr Team das Programm bereits fertig ausgearbeitet und eine Broschüre erstellt. Anmeldungen für die Ganztagsbetreuung sind ab kommenden Montag, 3. Februar, im Internet möglich.

Mit dem Angebot deckt das Kinder- und Jugendreferat zum zweiten Mal nach 2019 in allen Ferien nahezu die Hälfte der Zeit mit der Ganztagsbetreuung ab. In den Oster- und Pfingstferien sind dies jeweils die zweite Ferienwoche und in den Sommerferien die fünfte und sechste Ferienwoche.

Während das Angebot in den Oster- und Sommerferien nur wochenweise gebucht werden kann, können Kinder und Jugendliche das Pfingstferienprogramm auch tageweise besuchen. Die Betreuung findet täglich – außer an Feiertagen – jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr statt.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

In den Sommerferien findet parallel zur Ganztagsbetreuung vom 24. August bis 5. September das Tagesferienprogramm Fez in Zusammenarbeit mit Vereinen, Unternehmen und engagierten Bürgern statt. Anmeldungen sind online nach den Pfingstferien möglich. In der Woche darauf erwartet „FEZitty – die Kinderspielstadt“ vom 7. bis 11. September wieder junge Besucher. Ermäßigungen gibt es mit der WT-Card. Ein Zuschuss kann auch beim Landkreis Waldshut beantragt werden.