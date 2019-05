von Ursula Freudig

Das dürfte Seltenheitswert haben: Eine Baustelle wird zum Ort von Konzerten. Zu erleben war dies am Mittwochabend in der evangelischen Christuskirche, die innen komplett saniert wird. Vor ein paar Tagen haben die Arbeiten begonnen. „Wir wollen die Bauzeit auf besondere Weise mit besonderen Events gestalten“, sagte Pfarrerin Susanne Illgner in ihrer Begrüßung zum ersten, gut besuchten Benefizkonzert in der „Baustelle Christuskirche“.

Spenden für die Christuskirche: Mit dieser besonderen Kasse wird Geld für die Innensanierung der evangelischen Christuskirche gesammelt, von links die Kirchengemeinderatsmitglieder Erika Sondermann, Michael Spellig, Silke Schäfer, Ulrich Hoffmann (Schuldekan im Ruhestand, Vakanzvertreter), Monika Preiser und Pfarrerin Susanne Illgner. Bild: Ursula Freudig

Im leergeräumten Altarraum spielte zunächst die Big Band des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut unter der Leitung von Stefan Zenth. Danach die Jazz-Band des Klettgau-Gymnasiums Tiengen unter der Leitung von Jochen Stitz. Um sie herum viel Folie und Bretter, mit denen die Kanzel, die Fenster, die Orgel „eingepackt“ wurden, um sie vor den kommenden Arbeiten zu schützen.

In dieser besonderen Atmosphäre brachten die jungen Musiker mit Können, Schwung und Leidenschaft einen kraftvoll-swingenden Sound in die Christuskirche. Immer wieder traten einzelne aus den Bandreihen hervor, um mit solistischen Einlagen zu glänzen.

Etwas andere Klänge in der Kirche

Die Besucher hatten ihren Spaß an den etwas anderen Klängen in der Christuskirche. Sie saßen auf Stühlen, denn die Kirchenbänke sind ebenfalls bereits entfernt worden und werden auch nur zu einem kleinen Teil wieder eingebaut. Einige Konzertbesucher standen auch beim Eingang an Tischen, wo im „Kirchencafé“ bewirtet wurde. Weitere Konzerte zur Unterstützung der Baumaßnahme folgen. Bei jedem wird im Mittelgang eine kleine, selbstgebaute Kirche als Kasse stehen, in die – statt eines Eintritts – Spenden eingeworfen werden können.

Starke Stimme: Die Big Band des Hochrhein Gymnasiums Waldshut hat für ihren Auftritt in der Christuskirche Sängerin Nola Ouambo mitgebracht. Bild: Ursula Freudig

Um die Kosten der Sanierung in Höhe von knapp einer halben Million stemmen zu können, braucht die evangelische Kirchengemeinde die Unterstützung der Gemeindemitglieder und der Öffentlichkeit. Am Samstag ist bereits das nächste Benefizkonzert. Im September folgen weitere und eine Kunstversteigerung. Bis zur Fertigstellung der Arbeiten, voraussichtlich im November, finden die Gottesdienste im Gemeindehaus statt. Nach dem Pfingstsonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr steht dort im Rahmen eines Kirchencafés Architekt Thomas Oeldenberger für Gespräche zur Verfügung.

Das nächste Benefizkonzert: Am Samstag, 1. Juni, 20 Uhr, sind in der „Baustelle Christuskirche“ die Soulröhre Bettina Batt mit BB-3 (Acoustic Soul) und 79 Soul Club (Power Soul zum Abtanzen) zu hören. Mit den Benefizkonzerten soll die Sanierung der Christuskirche unterstützt werden, Kirche anders erlebt werden und so neue Zugänge zu ihr eröffnet und die Bindung an sie erhöht werden. Weitere Infos im Internet (www.eki-tiengen.de).