Waldshut – PhysioWell Waldshut befindet sich in neuen Räumlichkeiten. Am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 16 Uhr haben die interessierten Besucher die Möglichkeit sich in den neuen Räumen umzuschauen und sich über das breite Angebot zu informieren. Nadine Sterzenbach-Simonet und ihr Team freuen sich auf viele Gäste, um ihnen die Praxis PhysioWell Waldshut vorzustellen.

Nadine Sterzenbach-Simonet war im März 2014 mit eigenen Räumen in der Rheinstraße in Waldshut gestartet. Bald darauf reichte das Platzangebot nicht mehr aus und die junge Physio- und zertifizierte Wellnesstherapeutin und Geschäftsfrau wagte mit der Anmietung weiterer Räume in der Kaiserstraße einen weiteren Schritt in die Zukunft. Dieser wurde in diesem Jahr mit dem Umzug in die Kaiserstraße 11 im ersten Obergeschoss über der Löwen-Apotheke optimiert. So wurde es möglich, dass alle Bereiche erweitert werden konnten. In den ideal gelegenen Räumlichkeiten, die von der Kaiserstraße her mit dem Lift erreichbar sind, können sich die Patienten und Kunden wohlfühlen. Diese kommen aus dem ganzen Landkreis. Auch Hausbesuche werden angeboten.

Hier werden die Wünsche und Beschwerden Aller ernst genommen. Egal ob die Leistungen nach Kassen- oder Privatrezept verordnet sind oder auf Eigeninitiative der Kunden zustande kommen, für alle nimmt man sich ausreichend Zeit. Zudem wird ein individuell zusammengestelltes Übungsprogramm für Zuhause angeboten. Breit ist die Palette der klassischen Leistungen, die präventiv zum Wohlbefinden der Patienten beitragen, gesundheitliche Beschwerden verbessern und das erreichte Ergebnis erhalten. Zudem gibt es eine ganze Reihe von den Kunden sehr geschätzte Wellnessanwendungen. Fußreflexzonenmassage auf Wunsch mit einem Fußbad mit Peeling und abschließendem Paraffinbad ergänzt, Hot Stone und Cold Stone Massage, Aromaöl und Kerzenwachsmassage werden fachgerecht angewendet.

In den sieben unterschiedlichen Bereichen zugeordneten Räumen arbeiten sechs Physiotherapeuten. Nach ihrer Ausbildung in Köln von 2005 bis 2008 arbeitete die gebürtige Walds­huterin Nadine Sterzenbach-Simonet zwei Jahre in einer Praxis in Bayern ehe sie sich für den Sprung in die Selbstständigkeit entschied. Mit der dort gesammelten Erfahrung und großem beruflichem Können kam sie wieder nach Waldshut zurück.

Um das Angebot von PhysioWell Waldshut nutzen zu können, ist eine Terminabsprache für die Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr möglich.

PhysioWell