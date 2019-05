Waldshut-Tiengen – Mit elf therapeutischen Mitarbeitern und etwa 20 Ehrenamtlichen hat die Fachstelle Sucht Waldshut im vergangenen Jahr über 1000 Suchtmittelabhängige und ihre Angehörigen betreut, knapp 2500 Einzelgespräche haben stattgefunden. Fast die Hälfte der Klienten von Roswitha Klotz-Birk (63) und ihrem Team hatte mit Alkohol Probleme, 27 Prozent mit Drogen wie Cannabis, 14 Prozent mit synthetischen Drogen wie Heroin, drei Prozent mit weiteren Stimulantien wie Nikotin oder Kokain. Fünf Prozent wollten vom Glücksspiel loskommen. 75 Prozent verlassen die Fachstelle mit einem erfolgreichen oder zumindest verbesserten Suchtstatus, wie die Jahresauswertung 2018 zeigt.

Vorträge an Schulen und in Betrieben

31 Präventionsveranstaltungen haben stattgefunden, das ist der Aufgabenbereich von Peter Grimm (34). Dabei geht es vor allem um die Themenbereiche Alkohol, Cannabis, Mediensucht und Glücksspiel. In Betrieben würden hauptsächlich Informationen über Alkohol und Glücksspiel nachgefragt, an Schulen auch zu Mediensucht. „Mit ist es wichtig, dass ich bei solchen Veranstaltungen zum Nachdenken anregen und auch auf die Möglichkeiten von Prävention und Beratung aufmerksam machen kann.“ Wenn dann Schüler auf ihn zukommen und ihm sagen, dass sie die Aufklärung auf Augenhöhe gut fanden, ist das ein schönes Kompliment für seine Arbeit.

Fünf Prozent der Klienten der Fachstelle Sucht Waldshut haben Probleme mit Glücksspiel. Die Fachstelle veranstaltet aber auch die obligatorische Weiterbildung für Mitarbeiter von Spielhallen. Bild: dpa | Bild: dpa

Peter Grimm ist auch zuständig für die Schulung von Mitarbeitern von Spielhallen. Die ist gesetzlich vorgeschrieben und umfasst eine zweitägige Erstschulung und später eine Nachschulung. Die Mitarbeiter sollen dabei für das Thema Glücksspielsucht und Prävention sensibilisiert werden und ein Gespür dafür entwickeln, wie sie mit gefährdeten Kunden umgehen. Außerdem müssen sie auf die Umsetzung des Spieler- und Jugendschutzes in Spielhallen achten.

Neues Konzept für MPU-Vorbereitung

Für dieses Jahr hat sich die Fachstelle vorgenommen, die MPU-Vorbereitungen konzeptionell umzugestalten. Das sind Vorbereitungskurse auf die Medizinisch-psychologische Untersuchung, die für die Wiedererlangung des Führerscheins erfolgreich absolviert werden muss. „Wir bieten solche Vorbereitungskurse seit den 1990er Jahren an“, sagt Roswitha Klotz-Birk. Ein Kurs bei der Fachstelle Sucht umfasst zehn Gruppenabende und drei Einzelgespräche. „Die Nachfrage nimmt zu“, sagt Jonas Firnkes (28). Wer seinen Führerschein wiederbekommen möchte, müsse alles in allem mit Kosten von rund 2500 Euro rechnen. 575 Euro berechnet beispielsweise die Fachstelle für ihren Kurs.

Bei der Fachstelle Waldshut wird dieses Programm so angepasst, dass Klienten mit Drogenproblemen und Klienten mit Alkoholproblemen zusammen in einem Kurs vorbereitet werden. „Ziel ist es, dass die Kursteilnehmer von den Erfahrungen der anderen profitieren“, so Firnkes. Außerdem könnten die Kurstermine durchgehend wöchentlich stattfinden. Es werden vier Kurse über das Jahr verteilt angeboten.

„Wir haben in Waldshut und Bad Säckingen ein großes Klientelaufkommen“, so Roswitha Klotz-Birk. „Man kann sagen, dass wir eine der gefragtesten Beratungsstellen im Landesverband für Prävention und Rehabilitation sind.“ Die Zahl der betreuten Menschen sei in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben. „Die Hemmschwelle ist nach wie vor hoch, das Schamgefühl ist groß.“ Der Leidensdruck müsse groß sein, bevor Betroffene und Angehörige bei der Fachstelle Hilfe suchen. Mit dem Problem Kaufsucht habe sie es erst einmal zu tun gehabt, und auch nur kurz, sagt Roswitha Klotz-Birk. „Die Frau war dann in einer Fachklinik für Alkoholkranke gut aufgehoben.“

Nächste Aktion informiert über Gefahren des Alkohols

Bundesweite Aktionen wie die nächste, die über Alkohol aufklären will, sollen helfen, Abhängige zu erreichen. „Alkohol? Weniger ist besser!“ ist das Motto einer Informationsveranstaltung in den Räumen der Fachstelle Sucht in der Kaiserstraße 17 in Waldshut. Es soll am 23. Mai ab 17 Uhr ein offener Austausch werden, bei dem Mitarbeiter Fragen beantworten und Tipps geben, wie man in einem Betrieb mit dem Thema Konsum umgehen kann. Ebenso besteht die Möglichkeit, mit Arbeitnehmern ins Gespräch zu kommen, die mit einer Suchterkrankung leben und die berichten, wie sie das in der Vergangenheit belastet hat und wie sie heute damit klarkommen.