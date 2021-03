von Ursula Ortlieb (uor)

Wäm ghörsch au du? – Die Youtube-Show aus dem Rothauser Land Birkendorf. Die Fasnacht konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Deshalb haben sich ein paar Birkendorfer Narren für die Fastenzeit ein kleines Trostpflaster überlegt. Angelehnt an die Fernsehshow „The Masked Singer“ werden sich ein paar Narren auf die Bühne wagen. Vier maskierte Zweiergruppen treten vor dem Rateteam, bestehend aus Bürgermeister Tobias Gantert, seinem Stellvertreter Wolfgang Frech und der Vorsitzenden der Kleggauvereinigung Jutta Weber, in zwei Runden gegeneinander an.

Wer sich unter den Masken verbirgt, bleibt bis zum Finale ein Geheimnis. Zwischen den Gruppenmitgliedern gibt es Verbindungen, die als Indizien in insgesamt vier Artikeln bekanntgegeben werden. Hier zu Beginn die Indizien für die erste Gruppe: Ein Tannholzschrättele und ein Hüri eröffnen die Wem ghörsch au du-Bühne. Die beiden Teilnehmer verbindet eine ähnliche Kindheit, denn sie sind beide im Scheinwerferlicht groß geworden. Bis heute fühlen sie sich sehr wohl darin, weshalb sie sich mit etwas anderem als dem ersten Platz vermutlich nicht zufriedengeben werden. Der Ruhm kommt nicht von Ungefähr, beide sind wahre Rechentalente, nicht einmal Zahlen hinter dem Komma bereiten ihnen Schwierigkeiten.

Erstes Video am 26. März

Ob sie am Freitag ein weiteres Talent unter Beweis stellen können, wird auf Youtube gezeigt. Mit diesen Informationen kann ab sofort Zuhause mitgeraten werden. Die Show wird in einzelne Youtube-Videos gesplittet, die nacheinander veröffentlicht werden. Das erste Video wird am 26. März um 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Narrenzunft Birkendorf zu sehen sein. Die bildliche Vorstellung der Kandidaten erfolgt ebenfalls auf der Instagram- und Facebookseite der Narrenzunft. Alle Informationen im Internet (www.nz-birkendorf.de).