Den Ort Ühlingen einmal anders kennenzulernen, und das auf spannende und kindgerechte Weise, das waren die Überlegungen von Klaus und Silvia Müller, als sie im vergangenen Jahr beim Sommerferienprogramm der Gemeinde solch eine Ortsrallye anboten, die auf großes Interesse stieß. Interesse daran zeigte auch die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), sie stufte den Rundgang durch Ühlingen als förderungswürdig ein und nahm ihn jetzt in ihr Angebot auf. Jetzt kann mit „Kucky“ auf Entdeckungstour gegangen werden.

Der Rundweg

Silvia und Klaus Müller hatten einen großen Rundweg durch Ühlingen ausgesucht, der alle wichtigen Stationen des Orts umfasst. 15 Fragen zu den Stationen erfordern eine gute Beobachtungsgabe und manchmal auch ein klein bisschen Wissen, doch sie sind alle leicht lösbar. „Die Strecke will interessante Elemente miteinander verbinden.“, sagt Klaus Müller, „und manchmal sind auch versteckte Dinge ausfindig zu machen.“

Die Idee der Ortsrallye durch den schönen Ort Ühlingen hatten Klaus Müller (rechts) und Silvia Müller (hinten) und boten sie im vergangenen Sommerferienprogramm an, was ein großer Erfolg wurde. Dies nahm deshalb jetzt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH in ihr Programm auf. | Bild: Werner Steinhart

Für ihn ist es auch wichtig, dass die Geografie, die Kultur des Orts zur Geltung kommen – von örtlichen Künstlern bis hin zur Narrenzunft. Auch wird manchmal nach ehemaligen historischen Einrichtungen gefragt. Die Ortsrallye beginnt und endet am Rathaus, wo dann schon die erste Frage zu lösen ist: Welche Tiere befinden sich im Wappen am Haus der Vereine?

Wenn dann alle Fragen richtig beantwortet sind, ergibt sich ein Lösungswort, das auch mit Ühlingen in Verbindung steht. Ein Tipp gibt das Team: „Solltet Ihr mal eine Frage nicht beantworten können, so sprecht doch gerne die Einheimischen an oder fragt im Rathaus nach.“ Und einen weiteren Tipp findet sich im Faltblatt: „Schnelle Fahrten, wilde Sprünge, rasante Kurven – das erwartet euch auf dem Pumptrack beim Abenteuerspielplatz.“

Mit „Kucky“ von der Hochwarzwald Tourismus geht‘s auf Entdeckungstour durch Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Unterstützung erhielt diese besondere Entdeckungstour vom Tourismusverein Ühlingen-Birkendorf und Vorsitzenden Daniel Frech und insbesondere von der HTG. Das freute Silvia und Klaus Müller im Besonderen: „Die Zusammenarbeit mit der HTG und Teamleiter Tim Katzenberger hat sehr gut geklappt.“ Heraus kam ein informatives Faltblatt „Kuckys Ortsrallye Ühlingen“, das neben Wissenswertem, Tipps und Infos natürlich die Fragen und die Strecke durch Ühlingen aufzeigt. Die Ortsrallye mit „Kucky“ ist ausgelegt für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Die Rallye ist in 90 Minuten zu bewältigen, die freundlichen Wege sind für Kinderwagen und Rollator geeignet.