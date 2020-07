von Werner Steinhart

Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ist in den vergangenen drei Jahren seit Beginn ein Selbstläufer gewesen und wurde ein ungeahnter Erfolg. Doch wie sieht es 2020 in Zeiten von Corona aus? Jetzt kommt aus dem Rathaus die positive Meldung: Das Sommerferienprogramm kann im August stattfinden, allerdings in leicht abgespeckter Form und unter den gebotenen Hygienevorschriften, wie beispielsweise eine geringere Teilnehmerzahl bei den einzelnen Angeboten. Und damit möglichst viele Kinder in den Genuss des Ferienprogramms kommen können, besteht die Auflage, dass sich ein Kind für maximal zwei Programmpunkte anmelden darf.

Infos und Anmeldung Auskünfte über das Ferienprogramm gibt Antonia Böhler im Rathaus Ühlingen unter der Telefonnummer 07743/92 00 60 oder per E-Mail (antonia.böhler@uehlingen-birkendorf.de). Anmeldungen sind ab sofort möglich, die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Anmeldeschluss ist eine Woche vor der jeweiligen Vergabe. Eine Anmeldung ist nur im Internet möglich.

Dankbar ist die Gemeinde den Vereinen, Privatpersonen und Gruppierungen, die bereit waren, durch ihren Beitrag das Sommerferienprogramm attraktiv zu gestalten. Das neue Programm bietet fast täglich im Ferienmonat August Spannendes, Sportliches, Abenteuerliches und Informatives an. „Ich hoffe auf eure rege Teilnahme und wünsche ein gutes Gelingen und viele schöne gemeinsame Ferienerlebnisse“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert, der sich auch schon darauf freut.

Los geht es am 1. August mit einer Schatzsuche und dem Musikverein Riedern am Wald. Informativ wird es beim Besuch des Holzwerks Braun in Birkendorf. Feuer und Flamme heißt es bei der Jugendfeuerwehr, die ein zweitägiges spannendes und informatives Programm aufgestellt hat. Schwarzwaldverein, Hegering und Kolpingfamilie zieht es in den Wald.

Für Technikfreunde geht es einen Tag lang rund um den Bus (Mund- und Nasenschutz für die Busfahrt nicht vergessen). Wer sich für die Welt des Theaters interessiert, ist bei einem zweitägigen Programm des Theatervereins Zeitschleuse gern gesehen.

Da das Sommerlager (Sola) der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal wegen Corona abgesagt wurde, bietet das Sola-Team in Untermettingen an zwei Tagen Minispiele und eine Ausbildung zum Piraten an. Und auch die Gemeinde ist mit einem Ausflug dabei: Es geht ins Wildgehege nach Waldshut.