Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Fasnacht in Ühlingen-Birkendorf: Narren befreien Schüler und stürmen das Rathaus

Endlich waren wieder Narren am Schmutzigen Donnerstag in der Grundschule in Birkendorf. Auch die Gemeindeverwaltung Ühlingen-Birkendorf war in diesem Jahr vor den Narren nicht sicher.