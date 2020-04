von Werner Steinhart

Im Haushalt 2020 der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, für die jetzt externe Planungsbüros beauftragt wurden. Die Aufträge für die Planung der Projekte sind in Absprache mit dem Gemeinderat als Eilentscheidung des Bürgermeisters erfolgt, da die Gemeinderatsitzungen derzeit abgesagt sind.

Kapazitätsgrenzen erreicht

Geplant sind die Erweiterung des Kindergartens in Birkendorf und des Kindergartens in Ühlingen. Der Kindergarten „Purzelbaum“ und die Kinderkrippe „Wirbelwind“ in Ühlingen sind sowohl im Bereich der unter und über Dreijährigen an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, bei der Anzahl der Räume im Ü3-Bereich sowie beim Speiseraum und den Schlafräumen im U3-Bereich. Jetzt sollen die Machbarkeit der Erweiterung geprüft und die Baukosten ermittelt werden. Mit der Planung der Erweiterung soll Architekt Ernesto Preiser aus Waldshut-Tiengen beauftragt werden.

Wachsen ins Obergeschoss

Der Kindergarten Birkendorf soll mittelfristig um das erste Obergeschoss erweitert werden. Auch hier sollen die Planungen Aufschluss über Möglichkeiten der Erweiterung und Baukosten geben. Dafür wird Architekt Ralf Kaiser aus Grafenhausen beauftragt.

Neubau Dorfhalle Brenden

Die Dorfhalle in Brenden soll wegen fehlendem Brandschutz und mangelhafter Statik abgebrochen und neu gebaut werden. Beschlüsse hatte der Gemeinderat vor zwei Jahren gefasst. Ralf Kaiser wurde damit beauftragt. Die Planung soll in diesem Jahr erfolgen, sodass Ende 2020/Anfang 2021 Zuschüsse beantragt werden können. Baubeginn könnte frühestens im Herbst 2021 sein.