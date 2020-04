von Wilfried Dieckmann

Wann wird sich das Leben in Grafenhausen angesichts der Corona-Pandemie normalisieren? Eine Frage, die niemand beantworten kann. Das Virus wird allerdings Einfluss auf die Gemeindefinanzen haben. Bürgermeister Christian Behringer rechnet mit Einnahmeverlusten im hohen sechsstelligen Bereich. Investitionen wie die Sanierung des MNT-Raums in der Werkrealschule werden dem Rotstift zum Opfer fallen.

Kommunaler Haushalt

Wie der Rathauschef im Gespräch informierte, sei mit den Fraktionssprechern des Gemeinderates eine Verschiebung in Erwägung gezogen worden. Überlegungen, die Maßnahme in Etappen auszuführen, erteilte Architekt Ralf Kaiser eine Absage. Da die komplette Elektrik und Lüftung erneuert werden müsse, sei dies nicht möglich. Auch der nebenliegende Vorbereitungsraum für die Bereiche Physik, Chemie und Biologie müsse grundlegend saniert werden.

Ebenso werde die Sanierung der Bühnentechnik in der Schwarzwaldhalle in diesem Jahr vermutlich nicht realisiert. Christian Behringer hat kaum Hoffnung, dass die Kommunen unter einen Rettungsschirm von Bund und Land gestellt werden, damit Einnahmenverluste ausgeglichen werden.

Eine Haushaltssperre sei in Grafenhausen derzeit kein Thema. „Es wäre ein falsches Signal.“ In dem Fall könnten nur noch Löhne bezahlt und dringende Sanierungen durchgeführt werden. Bei einer Haushaltssperre würden alle Freiwilligkeitsleistungen wie Unterstützung der Vereine oder Landwirte wegfallen.

Veranstaltungen

Auch das gemeindliche Leben wird vom Virus bestimmt. So ist es immer noch nicht sicher, ob das Dorffest sowie das Künstlersymposium Mitte Juni stattfinden können. Ob es sich bei dem Fest der Vereine in der Ortsmitte um eine Großveranstaltung handelt, muss nach den Worten des Bürgermeisters von der Landesregierung entschieden werden. „Bisher gab es zu einer Lockerung des Versammlungsverbots oder von Großveranstaltungen keine neuen Vorgaben“, so Christian Behringer. Er geht davon aus, dass bald eine Änderung der Corona-Verordnung und Auslegungshinweisen ausgegeben wird.

Keine Vernissage „Natur? Kunst? Kitsch? – Schlühüwanapark im Blickfeld.“ So lautet der Titel der Fotoausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen, die am 25. April, dem internationalen Tag des Baumes, eröffnet werden sollte. Angesichts der Entwicklung wurde von den Verantwortlichen auf eine Vernissage verzichtet. In der Fotoausstellung zeigt der Grafenhausener Fotograf Wilfried Dieckmann den Schlühüwanapark in großformatigen Bildern. Eine Ausstellung, die jedoch wohlfeile Antworten verweigert. Sie stellt Fragen zum Verhältnis zwischen Realität und Kunst. Sie soll, so die Aussage des Fotografen, wider den Stachel löcken und zum Nachdenken anregen. Ob sich die Zeitplanung realisieren lässt, steht in den Sternen. Denkbar aber sei eine Finissage zum Ende der Ausstellung. Museumsleiterin Kathleen Mönicke konnte für eine Begleitausstellung den örtlichen Naturschutzbund mit ins Boot holen. Gerd Müller von der Gemeinde Grafenhausen hat gemeinsam mit Vereinsvorsitzendem Harald Nüssle präparierte Waldtiere und Vögel in den Vitrinen platziert, die die Ausstellung „Natur? Kunst? Kitsch“ ergänzen sollen.

Auch soll mit dem Dorffestkomitee entschieden werden, ob das Fest der Vereine am 20./21. Juni stattfinden wird. „Die Tendenz ist, kein Dorffest stattfinden zu lassen“, prognostizierte er. Dies wird wohl auch fürs geplante Künstlersymposium zutreffen. Hier könne über eine Verschiebung in den Spätherbst diskutiert werden. Selbst diesem Gedanken rechnet der Bürgermeister keine großen Chancen aus. Nicht nur den teilnehmenden Lokalmatadoren Simon Stiegeler und Ralf Rosa, auch den Künstlern, die sich beworben haben, wurde eine Verschiebung des Symposiums unter Umständen ins nächste Jahr mitgeteilt. Bewerbungen zu dem Kunstspektakel sind nach Christian Behringers Angaben bereits eingegangen.