von Werner Steinhart

Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf war in den vergangenen Jahren ein wahrer Selbstläufer und wurde zu einem ungeahnten Erfolg. 2020 sah die Situation in Zeiten von Corona ganz anders aus, doch auch in dem vergangenen Jahr konnte die Gemeinde mit einem abgespeckten Programm und unter Berücksichtigung der Corona Verordnungen das Sommerferienprogramm durchführen.

Noch immer beherrscht Corona unser Leben. Erfreulicherweise sinken jedoch die Inzidenzzahlen und befinden sich derzeit auf einem niedrigen Level, sodass aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr erneut ein Sommerferienprogramm angeboten werden kann.

Der Gemeinde ist bewusst, dass das Vereinsleben vielerorts noch ruht beziehungsweise erst wieder in Gang gebracht werden muss. Zudem ist der Verlauf der Inzidenzzahlen weiterhin im Auge zu behalten. „Wir hoffen jedoch, dass uns die Vereine, Gruppierungen, Privatpersonen und Firmen nicht im Stich lassen und einen Programmpunkt zum Ferienprogramm 2021 beisteuern, sodass unsere Kids im August ein paar fröhliche, lehrreiche und spannende Stunden verbringen können“, sagt Hauptamtsleiterin Heike Hartmann.

Offen für Ideen und Vorschläge

Die Gemeinde ist offen für alle Ideen und Vorschläge und freut sich über jeden Anbieter, der etwas dazu beitragen möchte. Das Sommerferienprogramm soll wie üblich im August stattfinden und sollten bis dahin noch entsprechende Schutz- beziehungsweise Hygienemaßnahmen gelten, wird man diese einhalten. Auch muss eventuell mit einer Begrenzung der Teilnehmerzahlen gerechnet werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, was im August gilt, ist es auch für die Anbieter schwierig, sich zu entscheiden und entsprechende Angebote zu machen.

Trotz der noch schwierigen Lage bedankt sich die Gemeinde im Voraus für das Engagement der Veranstalter. Der Rückmeldebogen steht unten zum Download bereit und sollte ausgefüllt bis zum 4. Juli an das Rathaus zurückgegeben werden, um das Programm zusammenzustellen.