von Ursula Ortlieb

Gute Wetteraussichten vom Landesschau-Wetter-Team mit Thomas Miltner wurden am Mittwochmorgen aus Ühlingen-Birkendorf und dem Klostergarten in Riedern am Wald versprochen. Live sendete der Wetter-Reporter des SWR seine Vorhersage im Radio und hatte gute Prophezeiungen für das am Abend angesagte Konzert der Alemannerockband Luddi in der Kulisse des Freilichttheaters.

Gute Wetteraussichten vom Landesschau-Team mit Thomas Miltner wurden am Mittwochmorgen aus dem Klostergarten in Riedern am Wald versprochen. Mit Aufnahmen einer Schiffsszene des Freilichtheaters und Vorbereitungen zum Luddikonzert machten die Fernsehleute ihren Fernseh- und Radiobeitrag in der schönen Kulisse mit dem Theaterschiff. Luddi-Chef Manuel Dörflinger hatte dazu beim Radiosender SWR4 und und SWR-Fernsehen Landesschau Baden-Württemberg die Verbindung hergestellt. | Bild: Ursula Ortlieb

Corinna Vogt, Lukas Böhler und Sandra Gisinger bewirteten die Fernsehgäste und freuten sich über deren Besuch. Waren auch ringsum in der Region manche Veranstaltungen durch schwere Unwetter gestört und mussten sogar abgesagt werden, so hatte man in Riedern am Wald bisher sehr viel Glück mit den Open-Air-Veranstaltungen. „Das liegt sicher am besonderen Segen des Erzbischofs und Ehrenbürgers der Gemeinde Georg Gänswein„, mutmaßte der Wetter-Reporter.

Bei den Vorbereitungen zur CD-Taufe „Retour de France“ und einer Szene der Laienschauspieler auf dem Theaterschiff wurden vom Kamerateam Aufnahmen für die Landesschau gemacht. Manuel Dörflinger aus Birkendorf selbst arbeitet beruflich in Stuttgart beim SWR-Fernsehen und ist für besondere Formate wie etwa „Tour de Ländle“, „Blechduell“ und andere Großveranstaltungen zuständig.

Miltner war sehr angetan vom Klostergarten in Riedern am Wald und dem besonderen Hintergrund mit dem Schiff der Theaterkulisse. Das Fernsehteam machte für den Wetterbericht auch Filmaufnahmen in Ühlingen. Thomas Miltner kennt sich gut aus im Ländle und kann zu jeder Jahreszeit bunte Geschichten erzählen.