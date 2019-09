von Werner Steinhart

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum schnellen Internet für Ober- und Untermettingen ist mit dem POP- (Point of Presence) Gebäude gelegt. Dieser Tage kam das Gebäude in Untermettingen an, es ist Zugangsknoten für den Weg der optischen Glasfaser zum Teilnehmer, also Internet-Kunden. Wenn es nach Plan läuft können die Steinatalbewohner ab Ende 2020 mit Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen.

Ein erster Blick in die Schaltzentrale der Breitbandversorgung Ober-Untermettingen: Der Point of Presence ist der Zugangsknoten für den Weg der optischen Glasfaser zum Teilnehmer. | Bild: Werner Steinhart

Der Breitbandausbau für Obermettingen, die Stockenhöfe und Untermettingen mit seinen Ortsteilen ist derzeit das größte Investitionsprojekt der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit einem Investitionsvolumen von 1,16 Millionen Euro. Diesen Ausgaben stehen Fördermittel in Höhe von 277 400 Euro gegenüber sodass sich der Nettofinanzierungsbedarf der Gemeinde auf rund 855 000 Euro beläuft.

Das Ausbaugebiet wurde in sechs Bauabschnitte aufgeteilt und umfasst ein Gebiet von rund 950 Einwohnern, wobei knapp 400 Anschlüsse vorbereitet wurden. Inzwischen sind bereits 213 Verträge abgeschlossen. Allein in Obermettingen wurden 97 mögliche Anschlussnehmer angeschrieben, 73 haben bereits ihre Verträge abgeschlossen. Hausanschlüsse wurden teilweise in Eigenleistung hergestellt.

Die Technik: Beim Breitbandausbau entschloss sich die Gemeinde für einen FTTH Ausbau, das bedeutet Glasfaser bis ins Haus des Anschlussnehmers. Die Verteilung vom POP erfolgt über Netzverteiler in die Gebäude. Der POP kostete 90 000 Euro, ein Anschluss von bis zu 5000 Fasern ist möglich. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Lieferung und den Einbau von 33 500 Metern zwölffasrigem und 9500 Meter 288-fasrigem Kabel, den Einbau von 130 Glasfaserübergabepunkten sowie 5050 Fusionsspleißen zu einer Angebotssumme von 280 000 Euro.