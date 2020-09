von Rafael Herrmann,Werner Steinhart und Kai Oldenburg

Echte Spannung drängte sich bei der gestrigen Bürgermeisterwahl in Ühlingen-Birkendorf nicht auf: Als Allein-Kandidat war der Urnengang für Amtsinhaber Tobias Gantert (parteilos) von vorneherein eine klare Angelegenheit. Mit 97,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen wird er im Dezember seine zweite Amtszeit antreten. Spannend war lediglich die Höhe der Wahlbeteiligung: Sie fielt mit 38,14 Prozent bescheiden aus, lag aber wohl im Rahmen der Erwartungen, da es keinen Gegenkandidaten gab.

Als Vorsitzender des Wahlausschusses verkündete Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Frech den wartenden Menschen auf dem Kirchplatz das Wahlergebnis. Dort waren besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Corona getroffen worden. Auch mussten sich alle Anwesenden vor Betreten des abgesperrten Areals namentlich registrieren lassen. Unter den Gratulanten waren auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden, die Ortsvorsteher der Ühlingen-Birkendorfer Ortsteile sowie Landrat Martin Kistler.

Etwa 100 Bürger warteten auf dem Kirchplatz auf die Bekanntgabe des Wahlergebnis. | Bild: Werner Steinhart

Tobias Gantert sagte in einer ersten Stellungnahme zum Wahlausgang: „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen für die kommenden acht Jahre. Es ist ein Ansporn für mich.“ Der alte und neue Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf dankte seiner Familien und den Bürgern der Vier-Täler-Gemeinde „für ein gutes Miteinander“. Getreu dem Motto „Weiter miteinander“ wolle er die kommenden achte Jahre als Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf in Angriff nehmen.

Als Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Waldshut gratulierte Michael Scharf aus Bonndorf Tobias Gantert ebenso zur Wiederwahl wie auch Landrat Martin Kistler und im Namen der Ühlingen-Birkendorfer Ortsvorsteher Albert Baumeister.

Das Ergebnis in den acht Orsteilen Berau Berau: Wahlbeteiligung 25,2 Prozent; Tobias Gantert erhielt 181 Stimmen. Birkendorf Birkendorf: Wahlbeteiligung 20,1 Prozent; Tobias Gantert: 172 Stimmen. Brenden Brenden: Wahlbeteiligung 33,2 Prozent; Tobias Gantert: 97 Stimmen. Hürrlingen Hürrlingen: Wahlbeteiligung 34,7 Prozent; Tobias Gantert: 59 Stimmen. Obermettingen Obermettingen: Wahlbeteiligung 50 Prozent; Tobias Gantert: 88 Stimmen. Riedern am Wald Riedern am Wald: Wahlbeteiligung 27,2Prozent; Tobias Gantert: 92 Stimmen. Ühlingen Ühlingen: Wahlbeteiligung 19,0 Prozent; Tobias Gantert: 163 Stimmen. Untermettingen Untermettingen: Wahlbeteiligung 20,4 Prozent; Tobias Gantert: 119 Stimmen. Briefwahl Per Briefwahl stimmten 562 Bürger für Tobias Gantert.

Der 39-jährige Tobias Gantert ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach dem Studium an der Verwaltungs-Hochschule Kehl war er beim Landratsamt Waldshut (Amt für Wirtschaftsförderung) sowie als Hauptamtsleiter in Ühlingen-Birkendorf und bei der Gemeindeprüfungsanstalt in Karlsruhe angestellt. Im Dezember erfolgt seine Vereidigung für die zweite Amtszeit als Bürgermeister.