Drei Mal in Folge musste das Todtmooser Schlittenhunderennen in den vergangenen Jahren abgesagt werden. Schneemangel und die Corona-Pandemie verhinderten das europaweit bekannte Spektakel der Huskys und Musher.

Musher beim Schlittenhunderennen in Todtmoos. | Bild: Anja Keller & Christian Nutto

Im Januar wollen es die Schlittenhundeführer wieder angehen und ihr Lager in Todtmoos aufschlagen: Am Wochenende, 27. bis 29. Januar 2023, ist es soweit. Sie kommen mit ihren Hunden – sibirischen Huskys oder Alaskan Malamutes – gerne ins „Stake Out“ am Waldrand, ihrem Lager- und Startplatz für die Rennen.

Das Programm der Renntage

Die vom Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW) ausgetragenen Rennen in den verschiedenen Kategorien starten am Samstag und Sonntag jeweils morgens um 9.30 Uhr. Besucher können die liebenswerten Vierbeiner ab Freitagabend hautnah erleben und sich auch einmal selbst in einen Huskyschlitten setzen.

Hautnah: Für die Schlittenhunde gibt es jede Menge Streicheleinheiten. | Bild: Archiv

Es ist die perfekte Harmonie von Mensch und Tier, die das Rennen der Musher entscheidet. Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten auf der Sprintstrecke und in der Mitteldistanz an, ebenso wie die großen Gespanne der „offenen Klasse“ mit bis zu 14 Hunden vor dem Schlitten. Auch die Kategorie Skijöring mit einem Hund ist vertreten. Die Veranstalter rechnen mit über 100 Gespannen aus Deutschland und den angrenzenden Ländern.

Rahmenprogramm mit großer Party

Erstmalig wurde 1975 ein Schlittenhunderennen mit 25 Mushern ausgetragen. 1994 und 2015 fanden hier auch Weltmeisterschaften statt.

Für Besucher gibt es neben den Rennen viel zu erleben: Am Freitagabend geht es bei einer etwa einstündigen Fackelwanderung hoch ins „Stake Out“, im Alten Kurpark findet von Freitag bis Sonntag der Wintermarkt „Husky Fieber“ für Jung und Alt statt. „Husky hautnah“ heißt es mit Sascha Bähr und zur Black-Forest Alaska-Party wird am Samstagabend in den Eventstadl Schwarzwaldspitze in der Ortsmitte von Todtmoos geladen.

Hauptsponsor ist seit seit 2020 die lokale Waldhaus-Brauerei, die dem Schlittenhunderennen den Namen Waldhaus-Cup gibt. Die letzten drei Rennen wurden wetter- oder coronabedingt abgesagt, ein Winterprogramm für die Besucher gab es an diesen Tagen jedoch immer.