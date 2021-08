von Andreas Böhm

Für die Freunde nostalgischer Filme gibt es in Todtmoos am Samstag, 21. August, einen ganz besonderen Leckerbissen. Im Rahmen des Sommerprogramms lädt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH zu einem Open-Air-Kino in den Alten Kurpark im Ortszentrum ein. Gezeigt wird der Film „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“. Der Heimatfilm aus dem Jahr 1953 wurde zum großen Teil in Todtmoos gedreht, unter anderem beim Hotel „Rößle“ in Strick und im Ortsteil Hintertodtmoos. In den Hauptrollen sind Rudolf Prack, O.E. Hasse, Hans Stüwe und Ingeborg Körner zu sehen. Sie gehörten damals zu den bekanntesten deutschen Schauspielern.

Zum Film-Inhalt

Der Film erzählt die berührende Geschichte des erfolgreichen Trompeters Jonny, dessen Einnahmen aus seinen Konzerten von einem Steuereintreiber einbehalten wurden. Tief verärgert sucht er sich eine Auszeit und reist in den Schwarzwald, genauer gesagt ins schöne Todtmoos. Unterwegs nimmt er zwei musikalische Vagabunden in seinem Auto mit. Als auch sein Fahrzeug konfisziert wurde, legten die Drei den letzten Teil ihres Weges nach Todtmoos zu Fuß zurück. Nachdem ein Quartier bezogen wurde, begann eine herrliche Liebesgeschichte zwischen dem Trompeter und der Wirtstochter.

In der damaligen Zeit waren sentimentale Heimatfilme hoch im Kurs und so wurde seitens der Berolina- Filmgesellschaft nach passenden Drehorten im Schwarzwald gesucht. Viel Wert wurde dabei auf ein schönes Landschaftsbild gelegt.

Die Filmemacher machten in Todtmoos Station und nächtigten im Hotel Löwen. Ihr Vorhaben trugen sie dem damaligen Löwenwirt Paul Umber vor. Der witterte eine große Chance, Todtmoos durch einen Heimatfilm berühmt zu machen. Er schlug für die Dreharbeiten das Gasthaus „Rößle“ in Strick vor. Nach einer Besichtigung war man sich einig: „Das ist es“, stellte der damalige Regisseur Rudolf Schündler fest.

Todtmoos Schmucke Oldtimer ziehen Blicke auf sich Das könnte Sie auch interessieren

Dann, im Sommer 1953, wurde der Ortsteil Strick zur Filmkulisse. Vor dem Rößle war eine große Tanzbühne aufgebaut. Umzuge mit hunderten von Trachtenträgern, begleitet von Musikkapellen zogen nach Strick.

Mit dabei war auch der Musikverein Todtmoos-Weg. Auch einige Todtmooser Bürger bekamen in dem Heimatfilm kurzerhand eine kleine Rolle zugesprochen. Das für Todtmoos außergewöhnliche Spektakel dauerte sechs Wochen lang. Das Open-Air-Kino im Kurpark beginnt am 21. August um 21.45 Uhr. Bei ungünstiger Witterung wird der Heimatfilm in der Wehratalhalle gezeigt.