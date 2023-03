In Todtmoos wird es in diesem Jahr in den Sommerferien wieder eine Ferienbetreuung für Kinder geben. Hierfür werden noch drei Betreuer ab 16 Jahren gesucht, die Spaß am Umgang mit Kindern haben. Organisiert wird die Ferienbetreuung vom Förderverein Kindergarten und Schule Todtmoos. Das Angebot gibt es im Zeitraum vom 31. Juli bis 4. August und vom 4. bis 8. September.

Die Betreuung für etwa 25 Kinder findet in den Räumen der Todtmooser Grundschule statt. Es sind aber auch zusätzliche Aktionen geplant, wie etwa Fußball spielen, ein Besuch im Freibad oder eine Wanderung mit dem Förster. Die Betreuungszeit ist von 8 Uhr bis 14 Uhr. Wie Jasmin Stoll vom Förderverein erklärt, sind erfahrene Betreuer mit Ausbildung erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Die Organisatoren wünschen sich vor allem ein hohes Engagement und Spaß am Umgang mit Kindern.

Vor der Pandemie hatte der Förderverein bereits mit großem Erfolg sogenannte Naturcamps in den Sommerferien angeboten. Das Angebot wurde immer gerne genutzt. Auch die Ferienbetreuung in diesem Jahr ist dazu gedacht, die Eltern ein wenig zu entlasten.

Anfragen von interessierten Betreuern und Betreuerinnen nimmt Jasmin Stoll per E-Mail ( Jasmin-Katharina@web.de) entgegen. Bewerbungen für die Ferienbetreuung können zudem an die Dr.-Rudolf-Eberle- Grundschule, Jägermatt 1 in Todtmoos gerichtet werden.