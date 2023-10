Todtmoos – Monika und Gerhard Matt aus Todtmoos feiern am heutigen Freitag, 27. Oktober, ihre goldene Hochzeit. Sie schlossen am 27. Oktober 1973 in der Todtmooser Wallfahrtskirche bei herrlichem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel den Bund der Ehe.

Monika Matt (73) stammt aus der Pfalz. Mitte der 1960er-Jahre weilte ihre Mutter zur Kur in Todtmoos. Monika Matt besuchte sie damals an den Wochenenden regelmäßig und kehrte zum Kaffeetrinken im Café Zimmermann ein. Dort wurde sie auf Gerhard Matt (heute 78) aufmerksam. Es entwickelte sich im Laufe der Jahre eine intensive Brieffreundschaft zwischen den beiden. Als Gerhard Matt die Meisterschule als Bäcker in Mannheim besuchte, machte er einen Besuch in der nahen Pfalz, um Monika wiederzusehen. Dann entschlossen sie sich für eine feste Freundschaft.

Monika Matt zog 1971 nach Todtmoos und bekam eine freie Stelle auf der Gemeindeverwaltung als Sekretärin des Bürgermeisters. Dort war sie bis 1978 tätig. Die beiden übernahmen das Café Zimmermann im Jahr 1987 und führten den Familienbetrieb mit viel Engagement in der dritten Generation. Während dieser Zeit wurden die Bäckerei und die Appartements umfangreich renoviert. Inzwischen hat ihr Sohn Alexander den Betrieb übernommen. Monika und Gerhard Matt helfen aber immer noch fleißig mit und unterstützen ihren Sohn und seine Frau Radka.

Die Ehe und das Familienleben waren stets geprägt von der zeitaufwendigen Arbeit im Betrieb: „Früher war wenig Freizeit. Wir hatten eine Sieben-Tage-Woche und waren für unsere Kinder da“, erzählte Monika Matt. Trotz der knapp bemessenen Freizeit engagierte sich Monika Matt bald nach ihrem Zuzug nach Todtmoos in der Trachtengruppe, die sie nun schon viele Jahre als Vorsitzende leitet. Auch im Todtmooser Gemeinderat war Monika Matt einige Jahre tätig. Mit dem Jubelpaar freuen sich heute auch die beiden Kinder Tanja und Alexander sowie die drei Enkelkinder.