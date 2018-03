Todtmoos Nach einer durchwachsenen Saison geht es beim SV Todtmoos wieder aufwärts

Der Sportverein Todtmoos befindet sich nach dem Abstieg in die Kreisliga C aktuell in der Tabelle wieder auf Kurs. In seiner Hauptversammlung hat der Verein zahlreiche Mitglieder geehrt, darunter auch für 70 Jahre.

Todtmoos (csi) Ein aus sportlicher Sicht durchwachsenes Jahr liegt hinter dem Sportverein Todtmoos. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B hat die erste Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg im Blick und wurde in ihrer neuen Liga Herbstmeister. In der Hauptversammlung am Samstag sprachen die Versammelten dem Vorstandsteam erneut das Vertrauen aus und es galt, langjährige Mitglieder zu ehren.

Eine, wie es der Vorsitzende Walter Schwinkendorf sagte, bittere Pille galt es zu schlucken, denn die erste Mannschaft konnte nach einem zehnten Platz in der Hinrunde den Abstieg aus der Kreisliga B im vergangenen Sommer nicht verhindern. Aber in der Kreisliga C startete man mit dem neuen Trainer Oliver Kutzke gleich richtig durch, wurde Herbstmeister und kam damit dem erklärten Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs ein ganzes Stück näher.

In der Jugend sind Mannschaften von der F- bis zur C-Jugend aktiv, die F-Jugend nimmt allerdings derzeit noch nicht an Rundenspielen teil. In den anderen Jugendmannschaften haben sich die Spielgemeinschaften mit Häg-Ehrsbach bewährt, hieß es vonseiten der Jugendtrainer. Wobei im Gegensatz zu früheren Jahren der überwiegende Teil der Spieler aus Todtmoos kommt. Neuer Jugendleiter ist seit kurzem Michael Schmitz, das Amt wird intern vergeben.

Keine neuen Gesichter gibt es im Vorstand, der Vorsitzende Walter Schwinkendorf, sein Stellvertreter Michael Schmitz, Kassierer Wendelin Schwinkendorf, Schriftführer Sebastian Wiedemann, der Leiter des Spielbetriebs Dirk Haselwander sowie die Beisitzer Christian Trötschler und Fabian Malzacher wurden im Amt bestätigt.

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Goldene Ehrennadel für 40-jährige Vereinstreue erhielt Rudolf Haselwander, die Ehrung für Gunther Bechstein, Lothar Berchthold, Victor Scherer (25 Jahre, Silbere Ehrennadel) und Franz Josef Stoll sowie Josef Kaiser (40 Jahre) wird nachgeholt. Weitere Ehrungen sieht die Satzung nicht vor. Der Vorstand hatte jedoch beschlossen, weitere langjährige Mitglieder mit Treueurkunden in Silber, Gold und Platin auszuzeichnen. Dies sind: Rainer Schwald, Joachim Zimmermann, Bernhard Heinrich (50 Jahre, Treueurkunde in Silber), Siegfried Gersbacher, Heinz Wasmer (60 Jahre, Treueurkunde in Gold). Martin Abele und Karl Mutter gehören dem Verein nun schon seit 70 Jahren, seit der Neugründung des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg, an. Ihnen wurde die Treueurkunde in Platin überreicht. Die Ehrungen von Hans Preiser (50 Jahre), Rolf Kaiser, Siegfried Opfer sen., Walter Götte und Siegfried Kaiser (60 Jahre) und Helmut Zimmermann (70 Jahre) werden ebenfalls nachgeholt.

wurde 1926 gegründet, die Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte 1947. Dem Verein gehören 251 Mitglieder an. Am 750-jährigen Bestehen wird sich auch der Sportverein beteiligen, geplant sind die Mitwirkung beim Festumzug sowie ein Sporttag am 14. Juli.