Auch hier werden Lebensmittel gerettet

Weitere Fairteiler im Landkreis Waldshut gibt es vom Verein Stadtoasen im Bad Säckinger Schlosspark und von der Nachhaltigkeitsgruppe im Familienzentrum in Dogern . Seit April 2022 gibt es auch in der Boulderhalle Hotzenblock in Tiengen einen Fairteiler . Anna Geiger ist Botschafterin des Foodsharing-Bezirks Waldshut. Wer mithelfen möchte, Platz hat oder sich eine Kooperation mit den Lebensmittelrettern vorstellen kann, darf sich bei Geiger melden (E-Mail: waldshut-tiengen@foodsharing.network ), die weitere Projekte koordiniert.