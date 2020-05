Stühlingen vor 5 Stunden

Wie die Hohenlupfenschule den Ausnahmezustand meistert

Mit der Schließung der Schule standen die Lehrkräfte vor ungewohnten Herausforderungen. Susanne Schlatter, Rektorin an der Hohenlupfenschule, erzählt wie die Lehrer und Schüler die vergangenen Wochen erlebt haben. Sie freut sich sehr, dass für die Viertklässler nun am 18. Mai der Unterricht an der Schule nach der Corona-Pause wieder beginnt.