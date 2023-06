Die Bürger können ab sofort ihren Grünschnitt in Eberfingen entsorgen. Die neue Sammelstelle wurde am Donnerstag in einer kleinen Feierstunde von Landrat Martin Kistler eröffnet. Die Grünschnittsammelstelle befindet sich auf dem Berghof Blatter und wurde von Manfred Blatter geplant und gebaut. Diese neue Sammelstelle schließt eine Lücke, die laut Kistler im Rahmen der Grünschnitterfassung festgestellt worden war. Initiiert wurde der Neubau durch den Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr des Landkreises Waldshut. Betrieben wird die Sammelstelle im Auftrag des Landkreises Waldshut unter dem Dach des Maschinenrings.

Bürgermeister Joachim Burger zeigte sich erfreut darüber, dass nun eine große Lücke in diesem Bereich geschlossen werden konnte. „Es sind manchmal riesige Berge und da ist der Bedarf natürlich da“, erklärte Burger. Er wünscht sich, dass die neue Sammelstelle für Grünschnitt gut angenommen werde und alles gut abläuft, auch für die Familie Blatter.

Laut Philipp Käppeler, Vorsitzender des Maschinenrings Waldshut, wurden im vergangenen Jahr auf den vom Maschinenring betreuten Grüngutsammelstellen 38.000 Kubikmeter Grüngut verarbeitet. Diese Zahlen zeigen die Bedeutung einer solchen Sammelstelle auf. In diesem Zusammenhang betonte Käppeler: „Man muss sich im Klaren sein: Wir entsorgen nicht, wir verwerten.“ Damit machte er den Anwesenden deutlich, dass dieses Grünschnittgut nicht etwa verbrannt wird, sondern wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird. Daher sei es besonders wichtig ist, dass der abgegebene Grünschnitt keine Verunreinigungen wie Schnüre oder Kunststofffolien enthält. Nicht angenommen werden von Schädlingen wie etwa dem Buchsbaumzünsler oder Miniermotten befallene Sträucher.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Grünschnittsammelstelle mittwochs, 14 bis 18 Uhr, und samstags, 8 bis 16 Uhr. Bei Bedarf gibt es auch andere Abgabetermine.