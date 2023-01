von Yvonne Würth

Das im Oktober 2021 nach sechs Jahren Bauzeit eingeweihte Schmuckstück des Ortsteils, der Gemeindesaal Wangen, soll noch eine Beschriftung mit Wappen erhalten. Hier setzte Ortsvorsteher Matthias Utz auf die Initiative der Wangener. Gelder für die Beschriftung (2500 Euro) und eine Schneefräse (3000 Euro) für den ungeteerten Gemeindesaal-Parkplatz wurden auf die Wunschliste der Mitelanmeldungen im städtischen Haushalt 2023 eingestellt.

Die Bürger aus Stühlingen-Wangen waren sehr interessiert an den Ausführungen der Stadt- und Ortsverwaltung in der Einwohnerversammlung Stühlingen-Wangen. | Bild: Yvonne Würth

Der Gemeindesaal wird nahezu täglich als Proben- und Veranstaltungsraum der Vereine genutzt. Bis zu sechs Mal jährlich könne er an Privatpersonen vermietet werden, die ihren Wohnsitz in Stühlingen haben, es gibt Platz für bis zu 200 Personen bzw. 150, wenn die Bühne genutzt wird. Das nächste Event ist der Kappenabend zum Motto „Neuer Saal, neues Glück – willkommen in Las Vegas“ am 28. Januar.

Wünsche und Einwohnerzahlen Wunschliste Gelder für die Beschriftung (2500 Euro) und eine Schneefräse (3000 Euro) für den Gemeindesaal-Parkplatz wurden auf die Wunschliste der Mittelanmeldungen im Haushalt 2023 für den Ortsteil Wangen eingestellt. Ebenfalls gewünscht werden die Reparatur der Straße zwischen Oberwangen und Sparenberg, das Anlegen eines Fahrrad-/Fußgängerwegs zwischen Wangen und Wellendingen und Straßenbeläge in der Michaelstraße und Zum Härdle. Einwohnerentwicklung Stühlingen hatte zum Jahresende 2022 5594 Einwohner (Jahresbeginn: 5427). Davon entfallen auf Stühlingen 2280 (2138), Bettmaringen 523 (507), Blumegg 213 (215), Eberfingen 430 (430), Grimmelshofen 309 (295), Lausheim 250 (252), Mauchen 421 (420), Schwaningen 317 (322), Wangen 299 (298) und Weizen 552 (550).

Da in Wangen sowohl die Litzbühlhütte in Unterwangen als auch das Gemeindehaus in Oberwangen genutzt werden, schlägt die Ortsverwaltung vor, einen Kinderspielplatz bei der Hütte aufzustellen. Bürger wünschten sich allerdings Spielelemente an beiden Orten, hier gab es eine Diskussion. Die Müllentsorgung und ein Einbruch in die Litzbühlhütte wurden ebenfalls thematisiert. Die Straßenverengung zwischen Oberwangen und Golfplatz sowie die Glatteis-Stelle waren Themen bei der Verkehrsschau, der Ortschaftsrat beschäftigte sich auch mit dem Thema Friedhofsmauer.

Bürgermeister Joachim Burger (links) sowie Ortsvorsteher Matthias Utz gaben einen Rückblick über das Jahr 2022 und einen Ausblick auf die Vorhaben und finanziellen Auswirkungen für das aktuelle Jahr 2023 im sehr gut besuchten Gemeindehaus Wangen. | Bild: Yvonne Würth

Ortsvorsteher Matthias Utz informierte über die illegale Müllentsorgung entlang der Feldwege und regte die Vereine an, ein Familienfest mit Spielen an der Litzbühlhütte oder einen Adventsabend auf dem Dorfplatz auszurichten.

Ortsvorsteher Matthias Utz gab einen Rückblick über 2022 und freute sich über die Unterstützung der Bürger von Stühlingen-Wangen für die Umsetzung der geplanten Projekte 2023. | Bild: Yvonne Würth

Die Geschwindigkeitsmessung beim Gemeindesaal Oberwangen ergab 4509 Fahrzeuge, die zu knapp einem Viertel zu schnell fuhren mit maximal 106 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h.

Christoph Sibler unterstützt ab 2023 die Ortsverwaltung. Es wurden zahlreiche neue Bänkle aufgestellt, hier empfahl Utz eine Bänklepatenschaft. Jeanette Gubler hatte einen Beamer gespendet für die Ortsverwaltung und die Vereine, die den Gemeindesaal Wangen nutzen und würde sich gerne finanziell anstatt praktisch als Bänklepate engagieren. „In kleinen Schritten wird Wangen immer schöner“, freute sich Ortsvorsteher Matthias Utz. Bürgermeister Joachim Burger informierte über die Gesamtstadt.