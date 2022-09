Stühlingen (ywü) Die Früchte des Sommers genießen kann man beim Stühlinger Herbst. Geht der Stühlinger Frühling in Richtung Qualität, ist es beim Stühlinger Herbst mehr die Quantität, die Vielfalt der Erntegaben. Den Stühlinger Herbst bietet der HGV Stühlingen seit 2009 an. „Hier kann jeder Landwirt kommen und seine Erzeugnisse anbieten“, erklärt der Initiator Anton Scherzinger. „Es gibt viele Direktvermarkter, freut sich auch HGV-Chef Reinhard Schmitt. Ein Schlückchen Birnen-Sekko oder Apfelsekt wird auch er ausprobieren. Die Stände entlang der Hauptstraße Stühlingens werden zum großen Teil mit Selbstgemachtem bestückt, vom Hochprozentigen bis zur haltbaren Dosenwurst und vom Ohrring bis zum Puppenkleidchen. Auch wird die neue Herbstmode vorgestellt. Nicht nur an den Ständen kann gestöbert werden, auch die teilnehmenden Einzelhändler haben sich mit besonderen Aktionen auf den 13. Stühlinger Herbst vorbereitet.

Teilnehmende Firmen

Benno Hermann bietet in seinem Schreibwaren-Geschäft mit Toto-Lotto-Annahmestelle auch An- und Verkauf sowie die Reparatur von Kaffeemaschinen.

Die Firma Sonnenschutz Beil mit Inhaber Richard Beil berät bei allen Fragen zu Markisen, Sonnensegeln, Terrassenüberdachung, Sonnenschirme, Wintergarten und Schraubfundamenten. Als Fachhandels-Stützpunkt für das Shadeone Sonnensegel sowie Experte für Rolltore, Deckensektionaltore und Industrietore gibt es hier Beratung, Service und Reparatur.

Langfristig Freude und Zufriedenheit mit den Produkten und Problemlösungen bietet FX Ruch im Bereich Bauen und Wohnen. Das Familienunternehmen bietet Verarbeitern und Endverbrauchern ein breites Sortiment an Waren und Dienstleistungen, das im weitesten Sinne mit Bauen und Wohnen zusammenhängt. Seit der Gründung 1886 reicht durch die zentral geführten Filialen in Meßkirch, Stühlingen, Radolfzell, Tengen-Beuren, Konstanz und Waldshut-Tiengen der Aktionsradius weit über das Einzugsgebiet des Stammhauses in Singen bis in die Schweiz hinaus.

Beim Elektrofachhandel Euronics Scherzinger besteht auch die Möglichkeit, sein Gerät reparieren zu lassen im Sinne der Nachhaltigkeit. Mit der Erfahrung seit der Eröffnung des Geschäfts 1978 sowie der Orientierung am Puls der Zeit ist Inhaber Anton Scherzinger mit seinem Team stets für die Kunden da.

Das Blumenhaus Braun berät gerne rund um Garten und Haus. Garten- und Landschaftspflege mit Pflanzen aus eigener Kultur, Friedhofsgärtnerei, Hochzeitsfloristik, Dekoration und Innenraumbegrünung sind Themen, die man gerne dem Fachmann überlässt.

Markenmode und Homewear gibt es im Modehaus Stocker in den Häusern in Stühlingen und Tiengen bei Inhaber Andreas Strauß. Neben der großen Auswahl attraktiver Damen- und Herrenmode sowie Heimtextilien, Wäsche und Strumpfwaren ist auch die Postagentur im Modehaus Stühlingen mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten untergebracht.

Im Familienbetrieb Haus und Werkstatt Würth gibt es ein großes Sortiment für den Hand- und Heimwerker ebenso wie für die Hausfrau und den Hausmann. Personalisiertes Kinderbesteck und individuelles Kleinspielzeug sind hier ebenso vorhanden wie Kaffee-Markengeräte und Zubehör, vom Kaffeepad bis zum Schnellentkalker. Als besonderen Service werden Geschenke ausgefallen und liebevoll verpackt.

Schneidermeister Werner Haid berät nicht nur in Kleiderfragen, er nimmt auch gerne Änderungen und Reparaturen vor. Hosen in großen Größen, zu lange Ärmel fachmännisch kürzen oder einen Reißverschluss ersetzen, Werner Haid nimmt sich gerne Zeit für seine Stammkunden.

Artgerechte Aufzucht und Haltung der Tiere von ausgewählten Höfen aus Stühlingen und Blumberg sind die Grundlage bei der Metzgerei Gut. Mit der eigenen Schlachtung und der eigenen Produktion ist der Inhaber Michael Gut bereits in der dritten Generation in Stühlingen und Fützen erfolgreich.

Der Treffpunkt mit Bar, Bistro und Pub ist der Zapfhahn mit benachbarter Café-Lounge Einstein. Von der Gartenterrasse aus bietet die Inhaber-Familie Schneider eine gute Sicht auf den Stühlinger Herbst mit leckerem Essen, Fassbier, Cocktails, französischen Wein oder Kaffee-Spezialitäten.

Fischspezialitäten und italienische Küche sowie eine Eisdiele bietet das Ristorante Il Faro.