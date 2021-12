von Yvonne Würth

Anders als andere Veranstaltungen sollen Gottesdienste für jeden zugänglich sein. Deshalb wurden in der Corona-Verordnung ausdrücklich die Gottesdienste möglich gemacht. Hier gelten Abstand, Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht, aber keine G-Regel, die Gottesdienstbesucher müssen weder geimpft, noch genesen oder getestet sein. „Wir feiern diesen Gottesdienst nach unserem bewährten Hygiene-Schutzkonzept, mit dem wir schon seit Monaten Gottesdienste feiern“, erklärt Pfarrer David Brunner in der Pressemitteilung. Am Gottesdienst teilnehmen können nur Personen, die gesund sind und keine Grippesymptome aufweisen.

Gottesdienste mit Mr. Joy: Der Illusionskünstler Mr. Joy wird am 23. Dezember um 19 Uhr und am 24. Dezember um 17 Uhr in der Alemannenhalle Wutöschingen sein neues Programm vorstellen. Bereits im Vorjahr hatte er die Gottesdienstbesucher in Wutöschingen verzaubert. Karsten Strohhäcker hat Mathematik und Physik studiert, im Zweitstudium kamen Theologie, Religions- und Sportwissenschaft hinzu. Seit Jahren verbindet er in seinen Shows die Mischung aus Artistik, Jonglage, Illusion, Entfesselung und Lichtshow mit dem Glauben an Gott. Seit Studientagen ist er mit Pfarrer David Brunner befreundet, nun konnte er bereits zum zweiten Mal für das Wutachtal gebucht werden.

Der Illusionskünstler Mr. Joy, wie sich Karsten Strohhäcker nennt, kommt für zwei Vorstellungen nach Wutöschingen und stellt sein neues Programm vor. | Bild: Mr. Joy

Gottesdienst für Kinder: An Heiligabend findet um 15 Uhr der Wimmelgottesdienst in der evangelischen Kirche Stühlingen statt. „Ein Gottesdienst, in dem Kinder vor allem im Alter von 0 bis 7 Jahren auf ihre Kosten kommen“, wird auf der Homepage (www.weihnachten-im-wutachtal.de) vorgestellt. „Wir feiern einen Gottesdienst, der für Kinder, Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkels, Tanten und alle anderen ist. Ein Gottesdienst, der Weihnachten mitten hinein holt in unseren Alltag – klar, dass es hier nicht nur wimmeln und wuseln darf, sondern dass wir auch viel zusammen singen, hören, spielen.“

Diakon Marc Hönes (Bild) feiert regelmäßig mit den älteren Menschen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, in den Pflegeheimen Gottesdienst. Diese finden in Stühlingen donnerstags um 15 Uhr statt, am zweiten Donnerstag im Januar, April, Juli und Oktober. Außerdem in Wutöschingen dienstags um 16.30 Uhr jeden zweiten Dienstag im Monat. | Bild: Yvonne Würth