Hochrhein vor 3 Stunden

Die Corona-Lage an den Schulen spitzt sich zu – auch in den Landkreisen Waldshut und Lörrach ist die Zahl der Infektionsfälle gestiegen

Das Corona-Ausbruchsgeschehen hat in Schulen am Hochrhein und im Südschwarzwald innerhalb eines Monats deutlich zugenommen. Schüler können sich nächste Woche in selbstgewählte Quarantäne begeben.