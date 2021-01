von Angela Böhrer

Eigentlich sollte es ein abwechslungsreicher Tag der Begegnung in und außerhalb der Gebäude der Realschule Stühlingen sein mit der Möglichkeit, Arbeitsweise, Bildungsangebote und Atmosphäre der Schule vor Ort kennenzulernen. All das wird in Teilen auch während des derzeitigen Lockdowns möglich sein, nur etwas anders. Schulleitung und Kollegium haben für Freitag, 5. Februar, einen digitalen Infotag organisiert, der es Viertklässlern und deren Eltern ermöglicht, einen fundierten Einblick zu bekommen in all das, was die Schule bietet.

Im Internet können Teilbereiche der Schule anhand von Videos und Power-Point-Präsentationen erkundet werden. Auch besteht die Möglichkeit, mit Lehrerinnen und Lehrern online in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen. Die verschiedenen Themenbereiche werden zeitlich versetzt angeboten, sodass ein breites Spektrum an Angeboten besucht werden kann. Vorgestellt werden das Angebot des bilingualen Unterrichts, die Arbeitsform der Lernwege in Deutsch und Mathematik, die Inhalte der Wahlpflichtfächer Technik, AES und Französisch, das digitale Lernen, aber auch über den Unterricht hinaus gehende Bereiche wie die Arbeit der SMV und außerschulische Aktivitäten.

Auch telefonische Beratung

Der etwas andere Tag der offenen Tür findet am kommenden Freitag, 5. Februar von 16 bis 18 Uhr statt. Weiter Infos im Internet (www.realschule-stuehlingen.de). Zusätzlich ist eine Beratung unter Telefon 07746/939 890 möglich.