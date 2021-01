von SK

Elf Fälle von Mutationen im Kreis Waldshut

In Proben aus dem Landkreis Waldshut wurden weitere Mutationen des Coronavirus festgestellt. Wie das Landratsamt Waldshut mitteilt, wurden am Donnerstag, 28. Januar, sechs aus den Laboren sechs weitere Fälle von Coronavirus-Mutationen gemeldet. Damit liegen derzeit 11 Erkrankungen im Landkreis vor, die auf eine Mutation zurückgehen, heißt es in der Mitteilung. Um welche Variante es sich handelt (die britische, südafrikanische oder brasilianische) stehe allerdings noch nicht fest und die Analyse wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die Abklärungen und Kontaktnachverfolgungen laufen laut Landratsamt indes auf Hochtouren und werden von einem eigens dafür eingesetzten Team im Gesundheitsamt betreut. Bestätigt werden kann eine Meldung, wonach eine Erkrankung im Umfeld des Kollegs in St. Blasien auf eine Virusmutation zurückgeht. Derzeit werden weitere Proben untersucht.

„Die vertieften und teilweise komplizierten Abklärungen haben nun ergeben, dass es einen Zusammenhang von zwei, möglicherweise drei Fällen gibt“, informiert das Landratsamt. Hierzu brauche es weitere Labor-Untersuchungen und Recherchen im Umfeld der Erkrankten.

Acht Fälle von Mutationen im Kreis Lörrach

Im Landkreis Lörrach wurden am Donnerstag, 28, Januar, sechs weitere Virus-Mutationen nachgewiesen. Betroffen ist laut Mitteilung des Landratsamts ein Mitarbeiter der städtischen Kita Innocel in Lörrach. Weitere vier Mitarbeitende der Kita seien ebenfalls mit Sars-Cov-2 infiziert. Ob es sich auch in diesen Fällen um eine Infektion mit einer Virusvariante handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Damit gibt nun insgesamt acht bestätigte Fälle im Landkreis.