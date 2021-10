von Angela Böhrer

Die Möglichkeit, Imkerei zu lernen, bietet die Realschule Stühlingen. Dieter Klingele vom Imkerverein Wutachtal und Konrektor Patrick Siebler vermitteln den Schülern die Fertigkeiten bei einer Arbeitsgemeinschaft. Martina Porten-Dengg von der Pflegeeinrichtung „Brunnenwiesen“ stellte eine Fläche zur Verfügung.

Beim ersten Treffen bauten die Schüler die Bienenstände auf, jetzt wurde der Einzug von zwei Völkern gefeiert, die Klingele und Siebler spendiert haben. Voraussichtlich werden die Schulbienen durch ein drittes Volk verstärkt, das der Imkerverein spenden möchte.

Nun sollen der Herbst und Winter genutzt werden, um Beuten und Rahmen herzustellen, bevor es im Dezember an die Behandlung gegen die Varroamilbe mit Oxalsäure geht. Im Frühling geht es wieder an die Arbeit an den Bienen, unterstützt durch eine Spende, die es erlauben wird, weiteres Material wie Rahmen, Wachsplatten, Honiggläser und weitere Beuten anzuschaffen. Wenn alles gut geht, hoffen die Jungimker, im Frühsommer ihren ersten eigenen Honig schleudern zu können.