Stühlingen vor 3 Stunden

Kleider und ihre Geschichte zeigt der Schwarzwaldverein Stühlingen ab 1. Oktober in der Schür am Stadtgraben

Vom 1. bis 17. Oktober ist in der Schür am Stadtgraben in Stühlingen die Ausstellung „Kleider, Schneider & Geschichten“ zu sehen. Zudem hat der Schwarzwaldverein Stühlingen ein umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Vorträgen, Wanderungen und Aktionen für Kinder geplant. Wir haben schon einmal vorab einen Blick in die Ausstellung geworfen.