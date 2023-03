Die Lausheimer treiben wieder den Winter aus: Am Sonntag, 19. März ist Laetare, Mitte der Fastenzeit, und in Lausheim findet der traditionelle Bärensonntag statt.

Das Brauchtum wird jedes Jahr von hunderten Besuchern mitgefeiert, die in den Stühlinger Ortsteil mit seinen 260 Einwohnern kommen. Auch diese lassen sich um 14 Uhr den Sprung in den gestauten Mühlenbach beim unteren Ortseingang, die leckeren Bärechiechli und die Grillwurst nicht entgehen.

Aus der Geschichte des Bärensonntags Das Alter des Brauchs Wie alt die Tradition des Bärensprungs ist, ist nicht bekannt. Erstmals schriftlich aufgezeichnet hatte Pfarrer Hermann Sernatinger den Brauch im Jahr 1901, der SÜDKURIER hatte erstmals 1959 darüber berichtet. Auch Mädchen dürfen Bär sein Durch den demografischen Wandel und zu wenig männlichen Nachwuchs beschloss der Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher Bernhard Engel im Jahr 2014, dass auch Mädchen dabei sein dürfen. Aus den Bärenbuben wurden Bärenkinder und Nicole Friedrich sprang dreimal in den Dorfbach. Hannah Steinmann folgte 2015 mit vier Sprüngen. Den Rekord mit sieben Sprüngen hält Jakob Boma seit 2008.

Wer ist 2023 der Bär?

Seine beiden älteren Klassenkameradinnen überließen dem Neuntklässler Nico Albicker (15 Jahre) bereitwillig den Part der Hauptperson für diesen einen Tag. Denn die Rolle hat es in sich.

Nico Albicker ist der Bär 2023. (Archivbild 2022) | Bild: Yvonne Würth

Welche Aufgaben hat der Bär?

Der Bär ist zuständig für das Stauen des Mühlenbachs am Vortag und das Basteln des Kostüms aus frischem Tannenreis. Er sammelt zusammen mit allen Schulkindern ab zehn Uhr am Sonntag die Zutaten für die Bärechiechli, welche seine Mutter Korinna Albicker mit den Frauen zubereitet.

Bereits im Vorjahr hatte sie beim Backen der leckeren Bärechiechli für den Bärensonntag Lausheim geholfen. Dieses Jahr ist Bärenmutter Korinna Albicker für die Organisation rund um das alte Schulhaus zuständig, denn ihr Sohn Nico Albicker ist der diesjährige Bär. | Bild: Yvonne Würth

Am Nachmittag schlüpft er in sein Tannenreis-Kostüm, in welchem er an einer Liane gebunden das Dorf herabgetrieben wird. Mit dabei sind alle Dorfkinder ab dem Kindergartenalter mit langen Weidenruten in der Hand.

Am unteren Dorfeingang angekommen, muss er mindestens drei Mal in den Bach springen. Dass auch mancher Besucher oder Begleiter dabei nass wird, gehört mit dazu. Nach einer schnellen Dusche läuft der Bär dann ein weiteres Mal durch das Dorf.

Die traditionellen Sprüche am Bärensonntag Beim Sammeln der Zutaten für die Bärenküchlein „Un jetzt ihr Wieber richtet Schmalz un Mähl. Un Eier machet d´Chichli gäel. Un sin au nit so gitzig hit, dass recht viel Bärechiechli git.“ Beim Treiben des Bären durchs Dorf „Holla, Holla usem Huus, d´Bärekinder rucket us. De Bärema im Danneries, verdriebt de Schnee und alle Lis.“ Beim Sprung in den Bach „Jetzt schniede mer d´Länne uff am Buch noch altem Bruch, no mue de Bär is Wasser gumbe, no mue de Winter vo is blumse. Jetzt mue de Bär is Wasser gumbe, de isch so dreckig wie en Lumbe. Jetzt chan er sich bade vom Chopf bis zu de Wadde.“

Dieses Mal aber im Frack und mit Zylinder und Stock, seine Begleiterin Franziska Lang im feschen Dirndl, um die Glückwünsche, oft auch ein leckeres Vesper und Taschengeld, von den Dorfbewohnern entgegenzunehmen. Der Ausklang am Abend spielt sich dann zusammen mit den älteren Jugendlichen im alten Schulhaus ab.

Die Lausheimer Kinder und Jugendlichen sind bereit für den Bärensonntag am 19. März. Der Darsteller des Bären, Nico Albicker (vorne rechts) und seine Begleiterin Franziska Lang (daneben) sind zuversichtlich. Nico Albicker nimmt sich vor, gleich sechsmal in den gestauten Dorfbach zu springen, um den Winter zu vertreiben. | Bild: Yvonne Würth

Was läuft im Hintergrund beim Bärensonntag ab?

Unterstützt wird der Bär Nico Albicker durch seine Familie. Seine Mutter Korinna Albicker hält den ganzen Tag Essen bereit, damit die Kinder nach der Zutatensammlung und die Frauen nach dem Backen der Bärechiechli wieder gestärkt werden.

Auch die Fahrt nach dem Sprung in den Dorfbach zur heißen Dusche wird organisiert. Vater Volker Albicker probt mit allen Kindern in den Wochen zuvor die traditionellen Bärensprüche ein und unterstützt seinen Sohn beim Bau des Tannenreis-Kostüms.

Im Jahr 2022, als Julian Kalinasch den Bären dargestellt hatte, war Nico Albicker zusammen mit dem Bär 2024 Silas Hossmann als Begleiter an der Reihe gewesen, nach dem Sprung die Bretter wieder aus dem Bach zu nehmen. Da der Wasserdruck sehr hoch ist und dies im kalten fließenden Wasser sehr mühsam ist, hat Nico Albicker bereits passendes Werkzeug dafür organisiert.

Auch nahm er sich den Tipp seiner Vorgänger zu Herzen, einen Holzpflock als Handgriff am Bachufer zu befestigen, damit er im nassen Blaumann überhaupt wieder aus dem Bach klettern kann. Drei Sprünge sind verpflichtend, vorgenommen hat sich Nico Albicker sechs Sprünge.