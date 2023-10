Ein Konzert im Rahmen des Jugendprojekts 1-1-1 (Ein Wochenende, ein Orchester, ein Konzert) haben knapp 40 Jungmusiker im Konradsaal Stühlingen gegeben.

Mehr Besucher als erwartet kamen zum ersten 1-1-1 des Bezirkes vier in den Konradsaal Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die jungen Musiker stammen aus dem Arbeitsbezirk 4 des Blasmusikverbands Hochrhein, den 15 Musikvereinen aus Bettmaringen, Blumegg, Dillendorf, Eberfingen, Eggingen, Epfenhofen, Fützen, Grimmelshofen, Lausheim, Lembach, Mauchen, Schwaningen, Stühlingen, Wangen und Weizen.

Da nicht jeder Heimatverein über ein Jugendorchester verfügt, nutzten die jungen Musiker gerne diese zwanglose Möglichkeit, gemeinsam Musik zu machen und Spaß zu haben. Viel Lob und wohlwollende Rückmeldungen erhielten die Verantwortlichen seither, was ihnen „Balsam für die Seele“ gab. Eltern meldeten einen großen Motivationsschub zurück, auch würden ihre Kinder gerne beim nächsten 1-1-1-Wochenende wieder mit dabei sein.

Neben dem 1-1-1-Jugendorchester traten auch die Notenfuxer auf, das gemeinsame Jugendorchester der Musikvereine Eberfingen, Eggingen, Mauchen, Schwaningen und Stühlingen. Geleitet wurden die Notenfuxer von Thomas Eisele aus Eberfingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Jugendprojekte Bei den Jugendprojekten „Juka & Friends“, die seit 2012 durch Rolf Gallmann vom MV Öflingen angeboten werden, haben Jugendliche die Möglichkeit, mit Profimusikern an einem Wochenende ein Projekt umzusetzen. Joachim Pfläging (Stadtmusik Wehr, heute Stadtmusik Schönau) hat die Grundidee aufgenommen und gemeinsam mit Rolf Gallmann für die Anfängerstufe 1-1-1 entwickelt, da gerade in den Anfängerstufen wenig Orchesterprojekte angeboten werden. Im Bezirk 6 des BV Hochrhein fand 2018 das erste 1-1-1 in Wehr, folgend 2019 in Öflingen und 2022 in Schwörstadt statt. Inzwischen hat der Blasmusikverband Hochrhein die Idee im Rahmen der Jugendarbeit in alle Bezirke weitergegeben. Der Bezirk 3 hat im Oktober 2022 ein 1-1-1 organisiert. Dieses Wochenende, am 29. Oktober, um 14.30 Uhr, findet dieses Format wiederum im Bezirk 3 statt in der Mehrzweckhalle Hohentengen und der Bezirk 8 sowie abermals der Bezirk 6, haben für 2024 ein Wochenende geplant.

Unterstützt hatte der Blasmusikverband Hochrhein das Jugendprojekt mit einem Zuschuss und Flyer-Vorlagen, auch spendete Klaus Mayer aus Eggingen für die Jugend einen Beitrag. Das Orga-Team mit der Bezirksvorsitzenden Monika Eichin, Mona Sackmann, Cornelia Löhle, Gerhard Blatter, Yvonne Würth, Claudia Pabst und Silke Armbruster hatte bereits seit einigen Monate das Jungmusiker-Wochenende geplant.

Mona Sackmann hatte sich im Orga-Team und als Dirigentin beim ersten 1-1-1 im Konradsaal Stühlingen engagiert. | Bild: Yvonne Würth

Als Dirigenten und Registerführer wurden Thomas Eisele, Sarah Frey und Marie Basler gewonnen, Claudia Pabst und Silke Armbruster waren für die Bewirtung der Teilnehmer zuständig. Auch hatten sie für eine gut bestückte Kaffeestube zum Konzert gesorgt. Krankheitshalber konnten aber nicht alle vom Orga-Team dabei sein.

Thomas Eisele (links), Sarah Frey sowie Mona Sackmann dirigierten das 1-1-1-Orchester beim ersten Wochenend-Orchesterprojekt im Konradsaal Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Idee, dass das Jugendorchester Notenfuxer ebenfalls eine Rolle spielen soll an diesem Wochenende, wurde gerne aufgegriffen. So spielte das 1-1-1-Orchester die beiden Stücke „Wellerman“ und „Revenge Of The Electric Pencil Sharpeners“ vor, es folgten die Notenfuxer mit „New York“, „Party Rock Anthem“ und „Happy“ und abschließend wurden im Gesamtorchester die Stücke „A Million Dreams“ und „Don‘t Stop Believin‘“ gespielt.

Während der Umbaupause hatte Sarah Frey Publikum und Musiker mit einer kleinen Body-Percussion-Einlage beschäftigt, denn es mussten erst alle Stühle von der Bühne des Konradsaals genommen werden, da die fast 60 jungen Musiker für den gemeinsamen Part sonst keinen Platz darauf gefunden hätten.