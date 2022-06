Stühlingen-Mauchen vor 1 Stunde Update: Am Tag nach dem Großbrand sind Kriminaltechniker der Polizei vor Ort Der Betrieb in Stühlingen ist nur noch Schutt und Asche, der Schaden geht in die Millionen. Die Feuerwehr sichert die Ruine und die Suche nach der Brandursache läuft. Indes wirken die Bilder der lodernden Flammen nach.

Nach dem Großbrand am Montag in Stühlingen-Mauchen waren die Nacht über ständig fünf Feuerwehrkameraden an der Brandstelle zur Überwachung. Das Bild entstand am Dienstagmorgen. | Bild: Yvonne Würth