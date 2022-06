Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Heidi Rombach, Jürgen Wagnerbauer, Roswitha Güntert

In Stühlingen-Mauchen ist am Montag, 20. Juni, gegen 6.30 Uhr ein Brand in der Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebs ausgebrochen. Neben der Gesamtwehr Stühlingen sind auch Wehren aus dem Umkreis vor Ort.