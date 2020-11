von sk

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr zur Stelle gewesen, um gegen einen Großbrand in Ewattingen anzukämpfen. Die Feuerwehr Bonndorf wurde zur Überlandhilfe alarmiert zu einem „Brand 2 nach Ewattingen, Feuer schlägt aus dem Fenster“ war die kurze Meldung auf dem Pieper. Auf der Anfahrt wurde der Brand auf Stufe 3 erhöht. Ebenso erreichte die Feuerwehr Bonndorf die Nachricht, dass keine Personen mehr im Gebäude sind. Dies schreibt die Feuerwehr Bonndorf in einer Pressemitteilung.

Das Dach des brennenden Hauses wurde zerstört. | Bild: Olaf Thor

Das Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Teil brannte beim Ankommen an der Einsatzstelle schon in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen schon meterhoch aus dem offenen Dach. Sofort wurde der unmittelbare Bereich um das Gebäude abgesperrt, zum einen, weil Stromleitungen brannten und herunterfallen könnten, zum anderen, um aus dem Trümmerschatten zu kommen. Das ist der Bereich, in dem eine Giebelwand fallen könnte, wenn sie einbricht.

Vorsorglich wurden deutlich mehr Einsatzkräfte zum Brand in Ewattingen alarmiert, als am Ende gebraucht wurden. | Bild: Olaf Thor

Die Feuerwehr Bonndorf bereitete sofort das Löschen mit der Drehleiter vor, mit einem Wenderohr wurde das Löschen von der Drehleiter unter Atemschutz begonnen. Die Feuerwehren Ewattingen und Münchingen bauten zeitgleich eine funktionierende Wasserleitung auf und begannen in einem anderen Bereich mit den Löscharbeiten. Abschnittsleiter für den Bereich der Bonndorfer Feuerwehr war Kommandant Hansjörg Ketterer. Einsatzleiter war Andreas Kaiser.

Stundenlang dauerte der Löscheinsatz in der Nacht zum Mittwoch. | Bild: Olaf Thor

Mit mehreren C- und B-Schläuchen wurde über eine Stunde gegen das Feuer angekämpft. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute noch von der Feuerwehr Grafenhausen. Die Feuerwehr Stühlingen war auch vor Ort, musste aber nicht ins Geschehen eingreifen. Ebenso auf Anfahrt war die Feuerwehr St. Blasien mit der Drehleiter, diese konnte aber wieder umdrehen.

Menschen befanden sich beim Brand nicht mehr im Haus. | Bild: Olaf Thor

Zudem waren drei Krankenwagen, ein Notarzt und die Ortsgruppe des Roten Kreuzes Ewattingen vor Ort. Der Einsatz der Bonndorfer Feuerwehr ging bis nach 2 Uhr in der Nacht. Die Ewattinger Wehr muss die ganze Nacht hindurch Brandwache halten und ein Wiederauflammen verhindern, indem die Glutnester abgelöscht werden.