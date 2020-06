Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger hat eine Sorge weniger. Nach langer Suche ist das Amt des Rechnungsamtsleiters seit 1. Juni neu besetzt. Die in Portugal aufgewachsene und seit einem Jahr in Kadelburg ansässige Joana Carreira (30) hat die Nachfolge von Kristin Schippmann angetreten, die am 1. Juli die Leitung der Finanzen in der Stadt Rheinfelden übernimmt.

Ausbildung in Bad Säckingen

Joana Carreira, Mutter eines zwölfjährigen Sohns, begann ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 2008 in der Stadtverwaltung Bad Säckingen. Nach ihrem Abschluss 2011 arbeitete sie dort im Rechnungsamt. Sie war zuständig unter anderem für Ein- und Ausgangsrechnungen und das Anlagevermögen.

Aufstieg in den gehobenen Dienst

Berufsbegleitend bildete sie sich von 2015 bis 2017 fort und schloss als Verwaltungsfachwirtin ab. Damit rückte sie in den gehobenen Dienst und war fortan für den Stadthaushalt zuständig. „Ich habe mich dann entschlossen, die Leitung der Finanzen zu übernehmen.“

„Ich war mir vorher nicht sicher, welches Rechtsgebiet passt. Dann habe ich festgestellt dass mir die Finanzen liegen“, sagt Joana Carreira. Per Zufall sei sie darauf gekommen, dass in Stühlingen die Stelle frei ist. „Ich habe mich beworben, ich hatte ein gutes Gefühl.“ Sie habe sich gut eingelebt, der Übergang sei reibungslos verlaufen. „Ich bin herzlich empfangen und gleich akzeptiert worden“, beschreibt die 30-Jährige.

Zur Person: Joana Carreira (30) war acht Jahre alt, als sie mit der Familie von Portugal nach Deutschland übersiedelte. Sie wohnte in Eggingen, Tiengen und Görwihl. Seit einem Jahr lebt sie mit ihrem zwölfjährigen Sohn in Kadelburg. In ihrer Freizeit schwimmt sie gerne und ist auf dem Fahrrad unterwegs.