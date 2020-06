Stühlingen vor 2 Stunden

Die Corona-Krise stellt Sto vor Herausforderungen. Entlassungen plant der Konzern derzeit nicht

Aufgrund der Corona-Krise fand zum ersten Mal in der 65-jährigen Sto-Geschichte eine virtuelle Hauptversammlung des Herstellers von Farben, Putzen und Wärmedämmsystemen statt. Während sich die Vorstände am vergangenen Mittwoch in einem Besprechungsraum in Weizen trafen, konnten die Aktionäre per Videokonferenz an der Tagung teilnehmen.