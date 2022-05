von Florian Kech

Mit einem Jahr Verspätung wird es von 13. bis 15. August die 17. Ausgabe des großen Dorffestes in Ewattingen geben. Eigentlich hätte die Veranstaltung am zweiten Augustwochenende 2021 stattfinden sollen, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Es wurde verschoben, allerdings nicht gemäß dem dreijährigen Turnus auf 2024, sondern auf dieses Jahr. „Das hätte ansonsten sechs Jahre ohne Dorffest bedeutet, das wollten wir uns selbst und den vielen Gästen nun wirklich nicht antun“, sagt Stefan Kech, der dem Organisationsteam vorsteht.

Dafür musste in dem ein oder anderen Verein Überzeugungsarbeit geleistet werden, manch ein Mitglied ging im Vorfeld davon aus, dass auch dieses Jahr ohne Feier über die Bühne gehen muss. Doch nach Diskussionen stand fest, dass erneut neun Clubs dabei sein werden. Allerdings gibt es Änderungen, der Skiclub und teilweise der Sportverein werden nicht an ihren angestammten Standorten anzutreffen sein. Ansonsten wird sich das Dorffest in dem gewohnten Ambiente präsentieren.

Los geht es wie gewohnt am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr mit dem Fassanstich auf der Rathausbühne. Anschließend herrscht Festbetrieb auf der weitläufigen Festmeile bis in den frühen Morgen. Auf mehreren Bühnen werden die Gäste Livemusik genießen können. Für die Spätheimkehrer gibt es einen Shuttlebus.

Das Programm am Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, im Laufe des Tages wird die Funkengarde zu verschiedenen Zeitpunkten auf der Bühne auftreten. Die kleinen Gäste können sich auf einer Spielwiese tummeln, unter anderem mit Hüpfburg, Sandkasten und Karussell. Außerdem wird sie Zauberer Pfiffikus unterhalten. Zudem soll es wieder einen großen Marktstand mit Handwerkspräsentationen und kulinarischen Spezialitäten aus der Region geben. „Dieser kam beim letzten Mal sehr gut an. Wir wollen daher versuchen, trotz der Kürze der Zeit, gemeinsam mit den Anbietern ein solches Angebot auf die Beine zu stellen“, sagt Stefan Kech.

Der Montag steht dann zum Abschluss ganz im Zeichen des Handwerkervespers. Erneut dürfen sich die Besucher auf viel Musik, Tanz und viele Leckereien freuen. „Der Zeitplan ist in diesem Jahr zwar extrem stramm, aber nach der trüben Corona-Zeit dürfen sich die Menschen endlich wieder auf ein schönes Dorffest in Ewattingen freuen, sagt Kech.