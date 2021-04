von Yvonne Würth

Bereits zum zweiten Mal während der Corona-Pandemie muss der Stühlinger Frühling ausfallen. In ihren 31 Jahren hat sich die Leistungsschau des Stühlinger Handels- und Gewerbevereins mit seinen 81 Mitgliedern zum Publikumsmagneten entwickelt. Hier ein Rückblick.

Der Stühlinger Handels- und Gewerbeverein: Seit mehr als einem Jahr sind wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen möglich. Dieses Wochenende wäre einer der möglichen Termine für den Stühlinger Frühling gewesen, am 10. März wurde der Termin für 2021 vom HGV abgesagt.

Die Veranstaltungen Der Stühlinger Frühling ist das Hauptereignis des Jahres des Handels- und Gewerbevereins und wird seit 1989 vom HGV ausgerichtet. Die Gründung des HGV war zwei Jahre zuvor erfolgt. Seit 2009 gehört der Stühlinger Herbst ins feste Jahresprogramm des HGV, außerdem gibt es den Weihnachtsmarkt. 2014 wurde der Stühlinger Gulden statt der üblichen Gutscheine eingeführt. Der Stühlinger Herbst ist auf den 26. September 2021 eingeplant.

HGV-Chef Reinhard Schmitt (57 Jahre, seit 2010 Vorsitzender) blickt auf Nachfrage dieser Zeitung gerne zurück und plant hoffnungsvoll voraus: „Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen an immer gut besuchte Veranstaltungen und meist zufriedene Besucher und Händler. Das einzig Negative ist, dass ich nun schon die vierte Veranstaltung in Folge nicht planen und durchführen darf. Der Stühlinger Herbst 2021 ist auf den 26. September fest eingeplant.“

Organisatoren: Beim Empfang zum 30. Stühlinger Frühling im Jahr 2018 wurde den aktuellen und früheren Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen gedankt. Von links: Alexander Mut, Patrick Leingruber, Bürgermeister Joachim Burger, Sparkassen-Vorstandsmitglied Georg Riesterer, Johann Zeller, der aktuelle HGV-Chef Reinhard Schmitt, Christine Pflanzl, Josef Würth und Initiator Anton Scherzinger. | Bild: Yvonne Würth

Initiator in den 80er Jahren: Das „Kaufhaus unter freiem Himmel“, der Stühlinger Frühling, war mehr als die in den 80er Jahren übliche Leistungsschau. „Wenn man etwas erreichen will, muss man Dinge tun, die andere nicht tun, das haben wir erreicht“, erläuterte Initiator Anton Scherzinger (68 Jahre) bereits anlässlich des 30-jährigen Bestehens 2018. Gemeinsame Ziele und Strategien für die Stadt Stühlingen gehören zu seinem Bestreben, seit er im Jahr 1978 zusammen mit Wolfgang Schubert sein Fachgeschäft für Radio und Fernsehen eröffnet hat, sagte er.

30-jähriges Bestehen des Stühlinger Frühlings 2018: Lob gab es bei der Feier zum 30. Stühlinger Frühling von allen Seiten, Sparkassen-Vorstand Georg Riesterer erklärte, dass im Vergleich zu Amazon die Einkäufe beim Handel vor Ort allen zugutekommen: „Hier müssen wir investieren, dann geht's uns allen gut." Sein Dank galt dem HGV Stühlingen: „Ihr macht einen tollen Job." Bürgermeister Joachim Burger unterstützt gerne den HGV: „Wir von der Stadt können nur appellieren: Kaufen Sie in der Stadt ein!" Im Internet könne zwar einfach und schnell bestellt werden, doch diese Firmen zahlten weder Steuern noch böten sie Arbeitsplätze.

Besonders lobend erwähnte der Bürgermeister den Vorstand, der sehr harmonisch zusammenarbeite. „Der HGV tut etwas, um das Wirtschaftsleben voran zu bringen.“ Die Ansiedlung der Märkte, das Gewerbegebiet Sulzfeld, das Beschilderungskonzept für Ortsfremde, alles wurde vom HGV unterstützt. Gemeinsam profitieren die Händler von Aktionen wie dem Stühlinger Frühling.

Mehr als eine Flaniermeile: Zum Erfolgsrezept des Stühlinger Frühlings gehören drei Parteien. Neben den ausstellenden Händlern aus Stühlingen und der Region sind das die beteiligten Vereine, die mit vielfältigen kulinarischen und musikalischen Angeboten die Extras des HGV ergänzen. An der gewachsenen Besucherzahl ist der Erfolg abzulesen.

Unterhaltung: Zu den Erinnerungen den Stühlinger Frühling gehört auch das Showhorses Team mit Sabrina Grieshaber vom Reitstall Kalvarienberg aus dem Jahr 2012. | Bild: Yvonne Würth

In den 31 Jahren Stühlinger Frühling gab es folgende Glanzlichter: Musikbands aus Stühlingen und der Region und Darbietungen mit Tieren, wie der von Sabrina Gieshaber vom Reitstall Kalvarienberg 2012. 2019 hatte die Feuerwehr sich groß präsentiert mit Aktionen im Halbstundentakt von der Kinder- und Jugendabteilung bis zu Darbietungen mit der Rettungsschere. Außerdem hatte sie eine Typisierungsaktion angeboten, um Menschen mit Blutkrebs mit einer Stammzellspende zu helfen.

Kinderprogramm: Turtlebahn (Archivbild von 2012), Kinderkarussell und die Puppenbühn waren in 31 Jahren Stühlinger Frühling stets gut frequentiert. | Bild: Yvonne Würth

Dazu kamen Glücksrad und Tombolastand, groß geschrieben wurde das Angebot für Kinder wie die Villinger Puppenbühne, Bastel- und Malbereich, Märchenstunde im Klangzwergenland bei Sabine Beil, Musikinstrumente basteln, Ballons, Spielstraße und T-Shirt-Bemalung. Der Gebraucht-Fahrrad-Markt von den Grünen Wutachtal oder dem Kinderland Hohenlupfen gehörte ebenfalls zum festen Termin in der Region. Außerdem lockten die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag sowie die Beratungs- und Verkaufsstände in der Hauptstraße und im Handwerkerzelt mit Aktionen und Sonderangeboten zum Verweilen und Einkaufen, darunter auch mit einer Dessous-Modenschau, nach Stühlingen.