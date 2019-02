von Lucia van Kreuningen

Herr Burger, worauf führen Sie den Zuzug in Weizen zurück?

Das Neubaugebiet im Bereich der Fritz Stotmeister Straße hat sicherlich positiv dazu beigetragen, dass Menschen sich in Weizen niedergelassen haben. In diesem Bereich sind die baulichen Entwicklungen derzeit ausgeschöpft. Hinzu kommt mit der Firma Sto auch ein interessanter Arbeitgeber, was natürlich den Einen oder Anderen veranlasst, sich in Weizen anzusiedeln. Unser Ziel muss es sein, im Kernort Stühlingen und den Ortsteilen auch künftig bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln. Ein großes Augenmerk legen wir derzeit auch auf die innerörtlichen Leerstandsflächen.

Auch Stühlingen hat starke Zuwächse.

Auch hier wurden Bau-Möglichkeiten geschaffen, etwa im Bereich der Adolf-Amann-Straße (Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule). Ein positiver Faktor ist sicherlich auch unser Campus mit dem Kinderland Hohenlupfen, der Hohenlupfenschule und der Realschule. Hier finden Familien eine gute Betreuung. Einen nicht unerheblichen Anteil tragen auch die Flüchtlinge zum Zuwachs bei. Nicht zu vernachlässigen ist das Pflegeheim Brunnenwiesen. Das sind schlussendlich auch Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz in Stühlingen haben.

Wie ist die Nachfrage nach Flächen im neuen Gewerbegebiet Sulzfeld?

Da sind wir in Verhandlungen mit dem einen oder anderen Interessenten. Bei einem Ansiedlungswunsch sind wir schon konkreter in der Planung. Der Bauantrag für ein Trucker-Motel der Familie Sperrisen liegt der Baurechtsbehörde im Landratsamt zur Genehmigung vor. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir hier zu einer Ansiedlung kommen. Die Erschließungsarbeiten durch die Firma Staller sind angelaufen und kommen gut voran. Wir führen sonst noch mit dem einen oder anderen Interessenten Gespräche, haben aber noch keine Verträge abgeschlossen, weil noch eigentumsrechtliche Dinge zu klären sind. Dies hängt größtenteils mit dem Flurbereinigungsverfahren zusammen, von dem auch Flächen im Sulzfeld betroffen waren.

Zahlen: Die Gesamtgemeinde Stühlingen hat derzeit 5356 Einwohner, davon im Kernort 2066, in Bettmaringen 500, in Blumegg 215, in Eberfingen 442, in Grimmelshofen 271, in Lausheim 268, in Mauchen 436, in Schwaningen 326, in Wangen 291, in Weizen 541. 97 Flüchtlinge leben aktuell in Stühlingen, diese kommen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Liberia, Gambia, Sri Lanka, Kamerun, Korea und dem Irak.

Bürgermeister Joachim Burger | Bild: Gerald Edinger