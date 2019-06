Wie Bürgermeister Joachim Burger auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, nimmt Schippmann das Angebot einer anderen Kommune an. „Sie hat mir das am Tag vor Christi Himmelfahrt mitgeteilt“, sagt der Rathauschef. Mehr möchte der Bürgermeister zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Vorgang nicht sagen. „Erst muss vertraglich alles geregelt sein“, betont er. Er habe den Gemeinderat umgehend darüber informiert wurde, dass Kristin Schippmann Stühlingen verlassen wird. Die Stadt sucht „zum nächst möglichen Zeitpunkt“ einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die Stadtkämmerin. In den für diesen Fall üblichen Anzeigern sei die Stelle bereits ausgeschrieben worden, sagt Joachim Burger auf Anfrage unserer Zeitung.

Kristin Schippmann will momentan keine Stellungnahme zu ihrem Abgang aus Stühlingen geben: „Ich möchte zunächst alles abklären, bevor ich mich zu meinen Gründen äußere und dazu, wohin ich gehen werde.“ Die 29-Jährige war vor zwei Jahren als Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in Stühlingen angetreten. Sie unterlag aber nach zwei Wahlgängen deutlich gegen ihren jetzigen Chef, Joachim Burger.

Schippmann begann ihre Arbeit als Rechnungsamts-Leiterin im März 2015. Sie hatte in Mannheim Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Kommunalwirtschaft studiert und arbeitete bei der Stadt Mannheim. 2012 nahm sie das berufsbegleitende Studium Betriebswirtschaftslehre für New Public Management an der Fachhochschule Dortmund auf, welches sie 2015 mit dem Master of Business Administration abschloss. In diesem Jahr hatte sie sich bei den Kommunalwahlen für die CDU um einen Sitz im Kreistag beworben. Auch bei dieser Wahl verpasste sie das gesteckte Ziel. Nun wird sie das Stühlinger Rathaus verlassen, einen genauen Termin für ihren Abschied gibt es noch nicht.