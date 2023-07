45 Zehntklässler und 16 Neuntklässler haben bei der Entlassfeier der Realschule Stühlingen ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen.

Der Abend begann mit einer Segensfeier in der katholischen Kirche, die von den Entlassschülern selbst gestaltet wurde. Ihre Religionslehrerinnen Brigitte Hauser und Damaris Brunner hatten ihnen bei der Planung zur Seite gestanden, Pfarrer Michael Klotz ergänzte das vielseitige Programm.

Eine besondere Überraschung für die Kirchenbesucher war ein musikalischer Beitrag von vier Lehrern der Realschule, Brigitte Hauser, Damaris Brunner, Christine Hirschbeck und Dominik Rombach.

Ehrung für Engagement

Eine Ehrung erhielten die vier Schüler Leon Rudolph, Simon Schilling, Elias Fischer und Ben Löhle, die über sechs Jahre hinweg in der Arbeitsgemeinschaft Jung trifft Alt tätig waren und den Senioren des benachbarten Pflegeheimes Abwechslung in ihren Alltag brachten.

Zurück an der Schule durfte der traditionelle rote Teppich nicht fehlen, über den die Neunt-und Zehntklässler ein letztes Mal in ihre Schule einzogen. Schulleiter Manfred Schmider zeigte sich stolz auf die erbrachten Prüfungsleistungen, die die Schüler trotz erschwerter Bedingungen der vergangenen Jahre unter Corona gezeigt haben.

Bei der Entlassfeier der Realschule Stühlingen erhalten diese Schüler für ihre Leistungen ein Lob oder einen Preis. Schulleiter Manfred Schmider (links) zeigt sich stolz auf die erbrachten Leistungen. | Bild: Angela Böhrer

Ein Zitat des 2018 verstorbenen Physikers Stephen Hawking stand am Anfang seiner Ausführungen zum aktuellen Thema KI. „Künstliche Intelligenz ist das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann.“

Der Schulleiter betonte, dass KI ein Werkzeug in Schule und Beruf sein werde, aber nicht die Anstrengung des Lernens ersetzen werde. Vieles könne nicht künstlich geschaffen werden – Persönlichkeit, Gefühle, Mitgefühl, gutes oder schlechtes Gewissen, mit Leistungen erarbeitete Anerkennung sowie Freude und Erfolg beim Lernen.

Die Schülersprecherinnen Shaimaa Al Shikh und Selina Eichkorn sprachen den Dank der Entlassklassen aus und erinnerten an manch witzige Begebenheit bei Klassenfahrten und während des Schulalltags.

Ihr Dank galt den Eltern für ihre Unterstützung und dafür, „dass sie in den letzten sechs Jahren nicht bereut haben, die Entscheidung getroffen zu haben, Kinder zu bekommen.“ Den Lehrern dankten die Schülervertreter dafür, dass diese nie die Geduld verloren haben.

Etwas Unbekanntes wartet

Bürgermeister Burger überbrachte die Glückwünsche der Stadt Stühlingen und des Stadtrates. Sein Thema war das Rauf und Runter im Leben – Freude, Trauer, schlechte und gute Noten, Verzweiflung und Jubel. All das hätten die Entlassschüler in den vergangenen sechs Jahren an der Realschule erlebt, und das werde auch so weitergehen. Nun erwarte sie wieder Unbekanntes, und das bedeute, dass sie nun selber über ihr Leben entscheiden müssen, für viele Dinge gerade stehen, auch Rückschläge erleiden.

Burger gab ihnen den Rat, ihren Weg zielstrebig und geradlinig zu gehen und gab ihnen einen einfachen Leitspruch mit auf den Weg: „Du kannst es nicht allen recht machen. Selbst wenn du über‘s Wasser läufst, kommt sicher einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.“

Elternbeiratsvorsitzende Anja Thiel brachte ihre Abschiedsworte in altbewährter Weise in Gedichtform zu Gehör. Im Rückblick auf die Schulzeit an der Realschule Stühlingen betonte sie.“ Viele Stationen habt ihr durchlaufen, gelernt, Sprachen, Formeln und Medien zu gebrauchen. Projekte, Präsentationen und Referate haben euch begleitet, und manchmal seid ihr sicher daran verzweifelt.“ Und an die Schüler gewandt: „Der Weg, den ihr geht, wird nicht immer einfach sein, manchmal wird da auch liegen ein Stein.“

Einen schönen Rahmen bildeten die musikalischen Beiträge des Orchesters sowie der Schulband unter der Leitung von Tobias Gihr. Es folgte der Höhepunkt des Abends, die Zeugnisübergabe sowie die Preisverleihung durch Schulleiter Manfred Schmider und die Klassenlehrer Florian Ackermann, Christine Hirschbeck und Dominik Rombach.

Neben den Preisen für besondere Zeugnis-Durchschnitte wurden Sonderpreise überreicht vom Rotary-Club Bonndorf für hervorragendes soziales Engagement durch Thomas Laubis, von der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen und durch Pascal Derr. Den Französischpreis vom Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême überreichte Sandra Fechtig und Bürgermeister Joachim Burger zeichnete die Schulbesten des Haupt- und Realschulabschlusses mit dem Schulpreis der Stadt Stühlingen aus.

Den Abschluss bildete die Ballonaktion, bei der die frisch entlassenen Schüler Luftballons mit ihren Wünschen in den Sommerhimmel schickten.

Diese Schüler erhalten Lob und Preise

Lob: Ein Lob für einen Notendurchschnitt von 1,6 bis 2,0 erhielten: David Rubin, Ronja Özbektas, Alex Frei, Max Held, Luka Loncarevic, Sina Marder, Eric Nägele, Ben Löhle, Elisha Schwarz, Sarah Basler, Emilian Müller und Mara Steiß.

Schulleiter Manfred Schmider, Bürgermeister Joachim Burger übergeben den Schulpreis der Stadt Stühlingen an Ronja Özbektas und Marina Gut. | Bild: Angela Böhrer

Preis: Einen Preis für einen Notendurchschnitt ab 1,5 gab es für Carina Probst, Sophie Zeller, Finnja Gantert, Lara-Marie Müller und Marina Gut.

Klassenpreis: Klassenbeste einer Klasse waren Ronja Özbektas (9c), Marina Gut (10a) und Sophie Zeller (10b).

Carina Probst und Ben Löhle erhalten den Französischpreis des Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême. | Bild: Angela Böhrer

Weitere Preise: Sozialpreis: Anna Gleichauf und Ben Löhle. Mathematikpreis: David Rubin (Hauptschule) und Lara-Marie Müller (Realschule). Französischpreis: Carina Probst und Ben Löhle. Schulpreis (bester Schnitt): Ronja Özbektas (Hauptschule) und Marina Gut (Realschule).