Mit einem jährlichen Durchschnittsvolumen von 10,9 Liter pro Kopf gilt Deutschland als Hochkonsumland von Alkohol – 74.000 Menschen sterben dabei jedes Jahr an ihrem Konsum. Obwohl Alkohol Teil des Alltages ist, werde oft nicht offen über die gesundheitlichen Folgen des Konsums gesprochen.

Diesen Umstand möchten Julia Lauber aus Rickenbach und Felix Birsner aus Bonndorf ändern. Das Electro-Pop-Duo Willman will im Rahmen der von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und dem Blauen Kreuz Deutschland (BKD) koordinierten Alkohol-Aktionswoche zu einem offeneren Gespräch über Alkoholkonsum anregen.

Tour durch Kliniken und Jugendhäusern

Zwischen 14. und 22. Mai wird der Song „Alkohol“ der Band veröffentlicht, zudem starten beide eine Tour durch Kliniken, Jugendhäuser und Clubs in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ergänzend finden themenorientierte Gespräche mit Personen des öffentlichen Lebens auf dem Instagram-Kanal des Duos statt.

Die Aktionswoche „Alkohol" ist eine Kampagne der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und des Blauen Kreuzes Deutschland (BKD). Gefördert wird das Projekt im Impulsprogramm „Kultur trotz Corona" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

„Gerade in der hiesigen ländlichen Region sind Autofahrten mit Alkohol ein Problem. Das liegt oftmals an der Infrastruktur, denn irgendwie muss man ja heimkommen“, erzählt Julia Lauber aus Rickenbach. Ausschlaggebend für das ein oder andere Glas zu viel sei oftmals der soziale Druck, dazuzugehören. Diesen würden die beiden auch in der Musik-Szene antreffen.

„Eine Band, die nicht trinkt, ist keine Band. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man als Musiker nichts trinkt, ist man auch kein richtiger Musiker“, sagt Felix Birsner. Problematisch sei dabei das Schweigen über diesen Druck und auch das Wegsehen, wenn der Alkoholkonsum krankhafte Ausmaße annimmt. „Keiner traut sich, das anzusprechen“, resigniert Felix Birsner.

Die Band möchte solche Tabus nun brechen und für das Thema sensibilisieren. „Wenn wir als Gesellschaft wegschauen, sind wir Teil des Problems“, finden beide. Daher möchten sie dazu beitragen, es normaler zu finden, wenn jemand Alkohol ablehnt oder nicht mittrinken möchte. Um das zu fördern, schlägt die Band vor, alternative Getränke anzubieten, ein „Nein“ zu akzeptieren, nicht nach Gründen zu fragen und „Betrinken“ nicht als Lösung bestimmter Probleme zu erachten.

Single erscheint am 13. Mai

All dies drückt das Duo auch in seiner neuen Single „Alkohol“ aus, die am 13. Mai veröffentlicht werden soll. Das Lied rückt die Folgen von Alkoholmissbrauch für Betroffene und deren Angehörige ins Zentrum. Den Streichersatz hat Cellist Niklas Hardt arrangiert, der unter anderem für Bosse und Peter Maffay arbeitet. Im dazugehörigen Musikvideo erfährt der Zuschauer von verschiedenen vom Alkohol geprägten Schicksalen, die von 17 Schauspielern nachgestellt werden.

„Wir alle kennen einen Menschen, der das ein oder andere Glas zu viel trinkt, aber sprechen nicht darüber. Warum eigentlich?“ Mit der Kampagne wollen Julia Lauber und Felix Birsner Bezugspunkte zum Thema Alkohol sichtbar machen. Wer sich für das Thema sensibilisieren lassen möchte, kann beispielsweise den öffentlichen Tour-Auftritt des Duos am 20. Mai im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen oder am 21. Mai im Jazzhaus in Freiburg besuchen.